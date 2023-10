La Regione mette in vendita l’ex Ostello della Gioventù di Pesaro, Vitri: «Si doveva pensare ad alloggi per famiglie in difficoltà»

La consigliera Dem: «La Giunta non lo svenda, lo valorizzi per la Capitale della cultura 2024 o per altre possibilità»

PESARO – La Regione metterà in vendita l’Ex Ostello della Gioventù a Fossosejore. È polemica.

A segnalare il fatto la consigliera Pd Micaela Vitri: «La Regione lo mette in vendita senza nemmeno considerare di riportarlo alla sua funzione originaria, che sarebbe importante per attirare giovani nell’anno di Pesaro capitale della cultura. Basterebbe prevedere un bando per l’affido e la gestione».

Per la consigliera «questo immobile con tanto di campo da tennis e ampio parcheggio, a due passi dal mare, è stato adibito per un breve periodo all’accoglienza umanitaria e protezione per richiedenti asilo. Dalla pandemia in poi le sue porte sono state chiuse e l’edificio abbandonato, ma oggi potrebbe tornare prezioso per diverse destinazioni d’uso».

La consigliera Vitri davanti all’ex Ostello dalla Gioventù

L’assessore Brandoni ha risposto riferendo che «l’immobile attualmente non risulta utilizzabile per fini istituzionali dalla Regione Marche; per questa ragione è stato inserito nell’elenco del patrimonio disponibile regionale per la conseguente vendita o locazione ed è in corso un’interlocuzione con l’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino e la Prefettura senza chiarire l’eventuale destinazione d’uso».

Così Vitri chiede: «La Regione si impegni affinché la struttura rimanga un valore aggiunto per cittadini e territorio. Non meno importante di un ostello della gioventù, sarebbe l’idea di valutare micro alloggi destinati a giovani coppie o a famiglie in difficoltà penalizzate dall’impennata degli affitti. Sappiamo bene l’emergenza che anche il nostro territorio sta affrontando per la mancanza di case in locazione».