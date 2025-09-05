Regione Anti Pesaro? Baldelli stronca il dibattito: «1,2 miliardi di euro investiti in provincia»

PESARO – Il dibattito su Pesaro penalizzata e Regione Anti Pesaro è entrato più volte nella campagna elettorale sia sul tema della sanità che sul tema delle infrastrutture.

L’assessore regionale Francesco Baldelli lo stronca così: «Dalla politica dei personalismi a quella per le persone. È la nostra rivoluzione a Pesaro. Pesaro non è proprietà privata di Ricci e del Pd che l’ha isolata, umiliata e impoverita con il sistema Pesaro del Pd. Ricci polemiche, false notizie e frottole; noi idee e fatti concreti. Oltre 420 milioni alla città di Pesaro e 1,2 mld di euro investiti nella Provincia di Pesaro Urbino tra ospedali, collegamenti stradali, ciclovie, scuole, il porto di Pesaro e gli edifici strategici. Queste sono le Marche del Fare, il resto parole che trascina via il vento».