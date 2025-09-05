Regionali Marche, posizionamento di candidati Presidenti e lista per la sola circoscrizione di Ancona

Il verbale del sorteggio odierno al Tribunale di Ancona sarà trasmesso alla Prefettura di Ancona per le operazioni di stampa sia del manifesto che della scheda elettorale per la circoscrizione elettorale di Ancona

ANCONA – Sorteggio per il posizionamento nella scheda e nel manifesto elettorale questa mattina 5 settembre al Tribunale di Ancona da parte dei componenti dell’Ufficio centrale circoscrizionale. Il sorteggio odierno è valido solo per la circoscrizione elettorale di Ancona. Il verbale del sorteggio odierno al Tribunale di Ancona sarà trasmesso alla Prefettura di Ancona per le operazioni di stampa sia del manifesto che della scheda elettorale per la circoscrizione elettorale di Ancona. E per la comunicazione a tutti i Comuni della provincia di Ancona del relativo esito del sorteggio.

Il sorteggio

I votanti della provincia di Ancona troveranno nella scheda elettorale in prima posizione il candidato di Democrazia Sovrana Popolare con Marco Rizzo, Claudio Bolletta. In seconda posizione, Beatrice Marinelli, sostenuta dalla lista Evoluzione della Rivoluzione. In terza posizione, Lidia Mangani sostenuta dalla lista Partito comunista italiano. In quarta posizione Francesco Gerardi sostenuto dalla lista Forza del popolo con amore e libertà. In quinta posizione, Matteo Ricci, sostenuto dalle liste (in ordine di sorteggio): Progetto Marche vive; Avanti con Ricci; Pace Salute Lavoro; Partito Democratico; Matteo Ricci presidente; Alleanza Verdi e Sinistra; Movimento 5 Stelle. In sesta posizione, Francesco Acquaroli, sostenuto dalle liste (in ordine di sorteggio): Udc-Liste civiche; Forza Italia; I Marchigiani per Acquaroli; Fratelli d’Italia; Civici Marche per Acquaroli presidente; Noi Moderati con Acquaroli; Lega.