Regionali, Baiocchi: «Ricci ammette che il Pd ha definanziato la sanità»

Il consigliere Fdi: «I Dem hanno chiuso 13 ospedali e sbagliato scelta sull'ospedale unico. La nostra idea è vincente»

PESARO – Sanità, il tema rovente della campagna elettorale. Il consigliere Fdi Nicola Baiocchi ha inaugurato la sua sede a Pesaro e ha lanciato una frecciata al candidato Governatore per le Marche Matteo Ricci.

«Nel confronto organizzato da Anaao Assomed e Nursind, abbiamo assistito a un fatto storico: Matteo Ricci ha finalmente detto la verità. Ha ammesso che i governi nazionali, nei quali il Pd era il perno centrale, dal 2012 al 2019 hanno definanziato la sanità pubblica, consegnandoci un sistema depotenziato e in affanno. Ricci ha anche riconosciuto che l’idea dell’ospedale unico del suo compagno di partito, Luca Ceriscioli, era profondamente sbagliata. Non lo diciamo solo noi: lo ha dimostrato plasticamente la pandemia, che ha evidenziato come la chiusura e il depotenziamento di ben 13 ospedali, soprattutto nelle aree interne, abbiano privato i cittadini di servizi vitali».

Baiocchi incalza: «Una scelta folle, che ha depauperato interi territori solo per inseguire la chimera dell’accentramento. Non solo, Ricci ha persino ammesso che la riforma sanitaria della Giunta Acquaroli, con l’istituzione delle 5 AST, funziona. Salvo, ovviamente, ipotizzare un controllo centrale da trasformare nell’ennesimo poltronificio del Pd. Benvenuto nella realtà, Ricci: era ora. Sì, Ricci, abbiamo ereditato una sanità depotenziata da anni di tagli e mancata programmazione. Ma oggi, grazie alla guida del presidente Acquaroli, la Regione Marche ha voltato pagina: governance provinciale con le AST, piano sanitario aggiornato, investimenti nei punti salute e nelle farmacie dei servizi, nuovi ospedali come quello di Pesaro dopo oltre 40 anni di vuote promesse del Pd. Abbiamo restituito centralità ai territori e dignità alla sanità pubblica, senza aumentare le tasse come hanno fatto altre regioni confinanti. Le Marche oggi sono un modello nazionale grazie a riforme serie, al sostegno ai giovani medici, a una sanità equa, diffusa e moderna che continueremo a costruire una volta riconfermati al governo della Regione».