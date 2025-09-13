Regionali: Ancona e Pesaro, sfida a colpi di leader per Francesco Acquaroli e Matteo Ricci

ANCONA – Mercoledì 17 settembre si annuncia come il giorno clou della campagna elettorale per le regionali nelle Marche. A meno di due settimane dal voto, le due principali coalizioni si danno appuntamento contemporaneamente nelle piazze per dare la spinta finale ai propri candidati presidenti. La scelta di concentrare nello stesso giorno le due principali mobilitazioni trasforma il 17 settembre in un vero e proprio test di piazza: sarà l’occasione per misurare la capacità di mobilitazione dei due schieramenti e per sondare l’umore dell’elettorato marchigiano. Il risultato delle elezioni del 28-29 settembre si preannuncia come un momento decisivo per l’equilibrio politico della regione e per il futuro del governo locale.

Ancona

Il centrodestra sceglie il cuore di Ancona per una grande manifestazione unitaria. In Piazza Roma, alle ore 18:00, saliranno sul palco la presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Con loro ci sarà naturalmente Francesco Acquaroli, presidente uscente e candidato alla riconferma. L’evento, definito dai promotori “la prova di forza della coalizione”, vuole mostrare la compattezza del centrodestra e mobilitare l’elettorato nell’ultima fase della campagna.

Pesaro

In contemporanea, il centrosinistra sceglie Pesaro per la propria manifestazione di piazza. Alle 18:30, in Piazzale della Libertà davanti alla celebre “Palla di Pomodoro”, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini terranno un comizio a sostegno del candidato governatore Matteo Ricci. L’iniziativa punta a catalizzare l’attenzione mediatica e a rafforzare la proposta progressista, incentrata su sanità pubblica, lavoro giovanile e transizione ecologica.