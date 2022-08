Regata del Conero, edizione numero 23: appuntamento a domenica 2 ottobre

La nuova data avvicina di una settimana la competizione alla più iconica delle regate italiane, la Barcolana, in programma a Trieste, come sempre per la seconda domenica di ottobre

ANCONA – Mentre a Marina Dorica fervono le attività della stagione estiva, con transiti di tante imbarcazioni da tutta Italia e dall’estero che trovano accoglienza nel porto turistico del capoluogo dorico, è già tempo di pensare alla Regata del Conero, imperdibile appuntamento per la città di Ancona, giunta quest’anno alla ventitreesima edizione.

La prima novità della Regata del Conero 2022 sta proprio nel cambio di data. «Abbiamo scelto di ritardare di una settimana, rispetto al nostro consueto appuntamento di fine settembre, quest’edizione della Regata del Conero, che si terrà dunque domenica 2 ottobre – ha dichiarato il direttore di Marina Dorica, Alessandro Domogrossi – Una scelta che abbiamo ritenuto opportuna, dal momento che nella data inizialmente individuata quest’anno si terranno le elezioni politiche, che sicuramente impegneranno tanti dei nostri regatanti alle urne. La Regata del Conero non è solo un evento velico, ma una due giorni di appuntamenti sportivi e sociali che tengono impegnati regatanti che ci raggiungono da tutta Italia e anche tanti cittadini di Ancona che ogni anno, calorosamente, si lasciano coinvolgere dalle emozioni della Regata del Conero».

La nuova data avvicina di una settimana la Regata del Conero alla più iconica delle regate italiane, la Barcolana, in programma come sempre per la seconda domenica di ottobre: «Ci auspichiamo che questo spostamento possa costituire per alcuni diportisti non di Ancona un’occasione per partecipare alla nostra regata, facendo uno stop intermedio nel loro percorso di avvicinamento a Trieste. Presto forniremo ulteriori dettagli sulle modalità di iscrizione ed ormeggio, per cui invitiamo velisti ed appassionati a continuare a seguirci», ha concluso Domogrossi.

Tutte le informazioni sulla 23º Regata del Conero saranno rese disponibili sul sito web e sui canali social di Marina Dorica.