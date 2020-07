Recanati e le spiagge della riviera del Conero in un itinerario di Vogue

“Marche: itinerario tra Recanati e Sirolo”. È il nome del percorso proposto dal pezzo, a firma della collega Florinda Cordella, uscito lo scorso venerdì 17 luglio su Vogue, uno dei magazine di moda più influenti al mondo. La rivista ha scelto la città leopardiana e le fantastiche spiagge-gioiello del Conero per un itinerario tra arte e natura alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e culturali del nostro territorio.

«… Lo sguardo si perde negli spazi infiniti del grande poeta di Recanati. I versi de L’infinito di Giacomo Leopardi, quelli recitati da Dustin Hoffman nello spot di qualche anno fa per la regione Marche, sono la prima emozione che si prova nell’incanto di Palazzo Dalla Casapiccola, una dimora seicentesca nel cuore del borgo marchigiano» si legge nell’articolo di Vogue che ricorda anche la nomina della regione – da parte della Lonely Planet – come l’unica da non perdere tra le destinazioni italiane del 2020.

E poi ancora via Antici, Casa Leopardi con il nuovo percorso “Ove abitai fanciullo” aperto poco fa, il giardino che ha ispirato i versi de Le ricordanze, il parco del Colle dell’Infinito, la bellissima piazza Giacomo Leopardi; a Recanati è possibile visitare anche i capolavori di Lorenzo Lotto a Villa Colloredo Mels.

L’assessore alla cultura di Recanati Rita Soccio

«Recanati come “Città della Cultura”, in questi ultimi anni è sempre più presente sulla stampa nazionale. Grazie ai nostri Figli illustri e un grande lavoro di squadra che facciamo con le associazione e con gli enti culturali pubblici e privati, la nostra Città attrae e affascinata tutti coloro che la visitano – ha commentato soddisfatta l’assessore alla cultura Rita Soccio -. Dopo gli articoli delle maggiori testate dei quotidiani nazionali ora Recanati è anche su Vogue dove si sottolineano, oltre alle indiscusse bellezze culturali, anche l’accoglienza turistica di qualità a riprova di come il nostro lavoro in team di valorizzazione e promozione del territorio sia vincente».

E dopo la tappa nella città leopardiana – senza dimenticare un salto «nella vicina Casette D’Ete alla spaccio del gruppo Tod’s» – Vogue arriva direttamente alle fantastiche spiagge della riviera del Conero. «A una ventina di minuti da Recanati, attraversando una campagna disegnata da romantici campi di girasoli, si apre lo spettacolo del mare di Sirolo, borgo medievale nel bel mezzo del parco del Conero ribattezzata la “perla dell’Adriatico” per il suo azzurrissimo mare Bandiera Blu, con spiagge-gioiello, come quelle di San Michele o delle Due Sorelle, sospese tra il verde delle rocce che profumano di macchia mediterranea e il blu delle acque cristalline».