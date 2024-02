Recanati, scontro tra monovolume e camion: otto feriti

L'incidente è avvenuto alle 13 di oggi all'incrocio fra via Nazario Sauro e via Berarducci. Nel mezzo, a sette posti, viaggiava anche una ragazzina

ANCONA – Otto persone sono rimaste ferite nello scontro tra un monovolume e un mezzo pesante. L’incidente è avvenuto a Recanati intorno alle 13 di oggi – 13 febbraio – all’incrocio fra via Nazario Sauro e via Berarducci. Nel mezzo, a sette posti, viaggiava anche una ragazzina che è stata trasportata al pronto soccorso di Torrette in eliambulanza.

Gli altri feriti, incluso il conducente del camion, sono stati trasportati dalle ambulanze del 118, intervenute sul posto, negli ospedali di Civitanova Marche e Macerata. Sul posto i carabinieri di Recanati al cui vaglio è la dinamica dell’incidente e i vigili del fuoco, i quali hanno messo in sicurezza la sede stradale.