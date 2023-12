RcAuto, arriva l’obbligo di assicurazione per veicoli elettrici leggeri

ANCONA – Obbligo di copertura Rc per i veicoli elettrici leggeri. Ecco la novità contenuta nel Decreto Legislativo licenziato dal Consiglio dei Ministri che recepisce la direttiva 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di RC Auto.

Dopo un lungo dibattito e molte sollecitazioni è stata introdotta la modifica al Codice delle Assicurazioni Private e al Codice della Strada che riguarda l’obbligo di assicurazione per veicoli elettrici leggeri. «Nel dettaglio attendiamo che l’apposito Decreto attuativo Interministeriale individui l’elenco dei veicoli che rientreranno in questa categoria – spiega Nicolas Cantarini, intermediario di broker – anche se presumibilmente saranno le e-bike, minicar elettriche e monopattini».

Soprattutto nelle grandi città dove il delivering è gestito per gran parte mediante i monopattini sono frequenti i sinistri, ma anche il dilagare dell’uso delle biciclette elettriche aveva aperto fronti di discussione per veicoli che possono raggiungere anche velocità considerevoli.

«In generale – aggiunge Cantarini – la diffusione di questa tipologia di veicoli usati per lavoro o per svago e comunque per spostamenti su strade dove circolano veicoli per i quali è prevista l’obbligatorietà della polizza Rc era da considerarsi come una stortura». «Abbiamo avuto segnalazioni di diversi casi anche nei nostri territorio di sinistri, alcuni anche con danni gravi a persone». La deriva più probabile è di arrivare a dotarsi di un’apposita targa. «Il principio è sempre quello della tutela – conclude – ed oggi il rischio derivante dalla circolazione dei monopattini è garantito dalle compagnie di assicurazione nell’ambito dell’offerta non obbligatoria della ‘polizza del capofamiglia’ che tutela la responsabilità del nucleo familiare da danni a terzi ma con questa direttiva comunitaria a mio parere si fa un importante passo avanti in termini di civiltà e parità di trattamento per gli utenti che circolano in strada con un mezzo a motore, a 2, 4 o più ruote, con motore tradizionale o elettrico».