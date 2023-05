CORINALDO – Nuova segretaria per il Comune di Corinaldo e per l’Unione dei comuni Misa-Nevola che comprende anche Castelleone di Suasa. Ad annunciare la nomina a nuovo segretario comunale di Raffaella Minardi, è il sindaco Gianni Aloisi. La dottoressa Raffaella Minardi è senigalliese, classe 1976, laureata in giurisprudenza con abilitazione da avvocato e svolge l’attività di segretario comunale dal 2018.

«Una rinomata professionista che ci permetterà di operare con efficienza sotto i profili amministrativi e normativi. Sono convinto che con lei la nostra amministrazione si troverà in mani sicure. In un comune come il nostro – prosegue il sindaco – e per gli obiettivi che ci siamo prefissi la presenza continuativa di una figura molto esperta è una delle condizioni essenziali cosa che, purtroppo, il segretario Stefano Morganti, per motivi personali, non ha potuto garantirci».

Il neo segretario Minardi in precedenza è stata funzionario al ministero delle finanze e negli ultimi 5 anni ha svolto il ruolo di segretario comunale in diversi comuni marchigiani, ultima sede in ordine temporale segreteria convenzionata tra i comuni di Rosora, Genga e Mergo. Con il mese di aprile l’ufficialità della nomina da parte del sindaco in seguito all’ esito positivo di un avviso pubblico.

«La nomina di un segretario a tempo pieno – conclude il primo cittadino di Corinaldo – è il primo passo fondamentale per il processo di riorganizzazione ed efficientamento degli uffici del nostro Comune. Quella del Segretario è una figura fondamentale per la riorganizzazione dell’Ente». Nei giorni scorsi Gianni Alosi, con separati atti, ha conferito alla dottoressa Minardi l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e, in qualità di presidente dell’Unione Misa nevola l’ha individuata come Segretario dell’Unione.