Radio Incredibile sbarca a Sanremo, occhi puntati su Dardust e Allevi

Tra le radio marchigiane, sbarca per la prima volta al Festival di Sanremo anche Radio Incredibile, radio di comunità con sede a Grottammare

Con il suo sguardo attento all’inclusione e al racconto dei territori, sbarca al Festival di Sanremo, e per la prima volta, Radio Incredibile, la web radio di comunità con sede a Grottammare (Ascoli Piceno).

Il palcoscenico del Festival della Canzone Italiana si prepara ad accogliere non solo i talenti musicali del Paese, ma anche la presenza attiva della radio marchigiana che si dice «pronta a offrire agli ascoltatori un’esperienza unica e coinvolgente», con trasmissioni speciali e interviste esclusive.

«Il team di Radio Incredibile sarà presente a Sanremo per catturare l’energia vibrante che permea la città durante questo evento straordinario», promette l’associazione di promozione sociale nata nel 2009 da una idea di cinque ingegneri elettronici appassionati di radio, comunicazione e digital. «Il Festival della Canzone Italiana non è solo una celebrazione della musica, ma anche un’occasione per riunire persone provenienti da ogni angolo d’Italia, inclusi i talentuosi artisti marchigiani. Tra i protagonisti della scena musicale marchigiana, il maestro Giovanni Allevi e Dario Faini Dardust, eccellenze che contribuiscono a elevare la musica italiana a livelli internazionali. Radio Incredibile si impegna a portare ai suoi ascoltatori interviste esclusive, dietro le quinte e momenti emozionanti con questi artisti straordinari».

«Il Festival di Sanremo è un’opportunità unica per celebrare la ricchezza e la diversità della musica italiana. La presenza di talenti marchigiani come Giovanni Allevi e Dario Faini Dardust aggiunge un tocco speciale a questa edizione», fa sapere Sanremo Mission Team di Radio Incredibile. «Saremo lì per catturare ogni singolo momento e condividere l’entusiasmo con i nostri ascoltatori», è la promessa.