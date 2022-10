Quirinale, Andrea Lardini e Alberto Rossi premiati Cavalieri dell’Ordine “Al Merito del Lavoro”

ANCONA – Oggi, 10 ottobre, su Rai 1, in diretta dal Palazzo del Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presieduto la cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito del Lavoro” ai Cavalieri nominati il 2 giugno scorso. Premiati Andrea Lardini, presidente e amministratore delegato dell’azienda filottranese di abbigliamento maschile formale di fascia alta di cui è proprietario con i fratelli Luigi, Lorena e Annarita, e Alberto Rossi, fondatore, presidente e amministratore delegato della Frittelli Maritime Group spa e fondatore e amministratore delegato della Adria Ferries spa. Grandissima l’emozione. Hanno preso la parola il vice presidente della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Lorenzo Sassoli De Bianchi, e il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti. Erano presenti il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, la presidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra, il vice Presidente della Camera dei Deputati, Andrea Mandelli, rappresentanti del Governo, del Parlamento e del mondo dell’imprenditoria.

Andrea Lardini (a destra) insignito dell’onirificenza di Cavaliere del Lavoro Alberto Rossi (a sinistra) insignito dell’onirificenza di Cavaliere del Lavoro Nicole Messina “Alfiere del Lavoro” 2022

Il discorso del Presidente Mattarella

Ecco uno stralcio del discorso del presidente Mattarella: «La suggestione di questa cerimonia proviene dall’incontro tra uomini e donne di impresa che hanno saputo conquistare posizioni di rilievo e giovani che promettono di mettere a frutto risorse di intelligenza e di creatività. L’esperienza della dura crisi che abbiamo attraversato, con le drammatiche conseguenze della pandemia, ci ha insegnato che la solidarietà interna ed europea, il sostegno a chi si trova nel maggiore bisogno, gli interventi volti a curare le ferite sociali sono fattori di resilienza essenziali per la ripartenza, per la tenuta delle istituzioni democratiche e per l’equilibrio degli stessi mercati economici. Essere imprenditori di successo richiede di essere consapevoli del contesto in cui si opera. Come ci ha ricordato il ministro Giorgetti, oggi si celebra il lavoro, con lo sguardo all’impegno dei giovani. Con il lavoro vostro, e dei collaboratori che vi affiancano, avete generato opportunità e benessere. Alle imprese il compito della innovazione della base produttiva, di dare corpo alla crescita».

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento alla cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito del Lavoro” (foto dal sito della Presidenza della Repubblica)

Il sindaco di Filottrano Lauretta Giulioni ha commentato il riconoscimento di Lardini: «È un riconoscimento molto prestigioso, un traguardo conquistato con l’impegno e la dedizione al lavoro di una vita. È un grande, grandissimo e meritato onore per il nostro Andrea, per la città di Filottrano e anche per i suoi cittadini che con la loro laboriosità ed impegno si sono resi partecipi del raggiungimento di questo prestigioso traguardo. Siamo orgogliosi e felici che in questo momento così difficile questa luce si accenda sull’imprenditore Andrea Lardini e sulla nostra Filottrano».

Gli Alfieri del Lavoro

Il presidente della Repubblica ha consegnato anche gli attestati d’onore ai nuovi Alfieri del Lavoro. Premiata Nicole Messina, ex studentessa anconetana del liceo “Savoia Benincasa”. È insignita assieme ad altri 24 meritevoli di tale attestazione per il suo percorso liceale dove ha conquistato tutti dieci in pagella, oltre alla votazione dell’esame di Stato. Attualmente frequenta il primo anno di Medicina e Chirurgia alla Humanitas University di Rozzano in provincia di Milano.