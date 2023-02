Quintana di Ascoli, le prime prove allo Squarcia. Debutto in pista per Lorenzo Savini per Porta Maggiore

ASCOLI PICENO – Un anticipo di Quintana quello che stiamo respirando in città da ieri, con la prima sessione di prove al campo giochi Squarcia in questo weekend di febbraio, svolte a porte chiuse, con il solo ingresso riservato allo staff e alle scuderie.

Le prove

A cinque mesi dalla Giostra della Quintana in notturna in programma sabato 8 luglio, i sei sestieri hanno dunque, avuto la possibilità di provare le nuove cavalcature, prendendo confidenza con la pista, che dato il clima mite di questi giorni, era in ottime condizioni. Tempi interessanti, che sicuramente già da subito fanno ben sperare per i cavalieri giostranti.

Alle prime battute all’assalto al Moro, sono scesi in pista: Luca Innocenzi per Porta Solestà, Massimo Gubbini per Porta Tufilla, Lorenzo Melosso per Porta Romana, Pierluigi Chicchini per Sant’Emidio e Nicolas Lionetti per la Piazzarola, confermati per le due edizioni della Giostra della Quintana 2023. Unico volto nuovo, Lorenzo Savini, cavaliere per il sestiere di Porta Maggiore, subentrato al posto di Mattia Zannori. Il 21 enne di Pescara, campione italiano della categoria Open Pro di Mounted Games, potrebbe essere lui la vera sorpresa di quest’anno, avendo alle spalle una scuderia forte come quella dell’ex campione, Guido Crotali.

Soddisfazione da parte di Massimo Massetti, presidente del Consiglio degli Anziani: «Quest’anno abbiamo giocato con un pò d’anticipo, così da dare tutto il tempo necessario ai sei cavalieri di provare e e scegliere le scuderie da portare poi in pista. Sono molto contento. Siamo stati molto fortunati, le condizioni metereologiche sono state dalla nostra parte, sembra quasi di respirare un clima quintanaro».

Il prossimo appuntamento sarà il primo fine settimana di marzo con la seconda sessione di prove.