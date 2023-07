Quintana di Ascoli, Porta Solestà vince il Palio degli Sbandieratori

Per i gialloblù è il 21esimo successo. Cresce l'attesa della giostra di sabato sera, in notturna, dedicata alla Madonna della Pace

ASCOLI – Il sestiere di Porta Solestà si è aggiudicato la 33esima edizione del ‘Palio degli sbandieratori e dei musici’, andato in scena a piazza Arringo, ad Ascoli, nelle serate di sabato e domenica scorsi. Per i gialloblù si tratta del 21esimo trionfo, arrivato a quattro anni di distanza dall’ultimo, quello del 2019 (anche se nel 2020 e nel 2021 la manifestazione non si è disputata). Solestà si è aggiudicato tre specialità su cinque, ovvero quelle con il maggior coefficiente: musici, grande squadra e piccola squadra.

I risultati

Tanto è bastato, quindi, per portarsi a casa il Palio realizzato dall’ascolano Gianluca Marcelli. Al secondo posto, nella classifica di combinata, si è invece piazzato il sestiere di Porta Maggiore, mentre i campioni in carica di Porta Romana si sono classificati in terza posizione. Quarto il sestiere di Sant’Emidio, quinta Porta Tufilla e ultima la Piazzarola. Entrando nel dettaglio delle singole specialità, come detto, Porta Solestà ha vinto nella grande squadra, precedendo sul podio Porta Maggiore, seconda, e Porta Romana, terza. Quarto posto per Sant’Emidio, quinto per la grande squadra di Porta Tufilla e ultimo posto per la Piazzarola. Nei musici, poi, altro trionfo per Porta Solestà. Seconda posizione per Porta Maggiore e terza Porta Romana. Quarto posto per il sestiere di Sant’Emidio, quinto per la Piazzarola e sesta Porta Tufilla. La specialità della coppia, invece, è andata a Porta Maggiore, grazie alla strepitosa esibizione di Luca Sansoni e Stefano Sermarini. Seconda piazza per Andrea Giorgi e Alessio Guidotti di Sant’Emidio, a sorpresa, e medaglia di bronzo per la coppia di Porta Romana. Quarto il sestiere di Porta Solestà, quinta Porta Tufilla e sesta la Piazzarola.

Le altre specialità

Nelle gare del sabato, poi, Robert Alexa di Porta Romana ha trionfato nel singolo, precedendo Pierluigi Travaglini di Porta Tufilla e il duo arrivato al terzo posto a pari merito, ovvero Luca Sansoni di Porta Maggiore e Simone Salusti della Piazzarola. Nella piccola squadra, infine, vittoria di Porta Solestà, secondo posto per Porta Romana e terzo per Porta Maggiore. Quarto, nella specialità, il sestiere di Sant’Emidio, quinta Porta Tufilla e sesta la Piazzarola. Infine, sono stati assegnati anche dei riconoscimenti speciali, come ad esempio il ‘Premio Coreografico’, intitolato alla memoria del compianto Paolo Volponi, scomparso nel 2017, andato ai musici di Porta Solestà.