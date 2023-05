Quintana di Ascoli: sarà un’artista ucraina a realizzare il Palio di luglio

ASCOLI – Un’artista ucraina, che da qualche tempo vive ad Ascoli. Sarà Oliena Panasiuk a realizzare il palio per la Quintana del prossimo 8 luglio, ovvero il prestigioso drappo di velluto che verrà appunto assegnato al termine dell’edizione in notturna della rievocazione storica picena, dedicata alla Madonna della Pace.

La scelta dell’artista

La commissione composta dal professor Stefano Papetti, dall’artista Paolo Lazzarotti e da Valeria Brunozzi del consiglio degli anziani ha esaminato i bozzetti pervenuti nella giornata di martedì scorso, come previsto nel bando e ha deciso all’unanimità di assegnarlo alla pittrice ucraina. I disegni pervenuti, complessivamente, sono stati dodici.

«La commissione – si legge nella nota ufficiale della Quintana – ha espresso grande soddisfazione per i lavori presentati, ritenendoli tutti molto interessanti. La scelta è ricaduta, però, sul palio realizzato dall’artista che soggiorna ad Ascoli da poco tempo ma che si è perdutamente innamorata della Quintana, realizzando anche alcuni splendidi ritratti di personaggi quintanari nel corso delle edizioni 2022». Tra i vari figuranti raffigurati, per pura passione, anche il provveditore di campo Mimì Morganti.

Il calendario degli eventi

L’opera, realizzata appunto da Oliena Panasiuk, sarà svelata nel corso della tradizionale cerimonia di presentazione del Palio, che si svolgerà il primo luglio, alle 11, nella sala della Vittoria, al primo piano della pinacoteca civica, a Piazza Arringo. L’estate quintanara ascolana, però, sarà ricca di eventi. La stagione, ufficialmente, si aprirà con le gare cittadine per sbandieratori e musici, in programma a piazza Arringo nelle serate dell’1 e del 2 luglio. L’8 luglio, come detto, la giostra della Quintana in notturna, alle 21, che sarà preceduta nel tardo pomeriggio dal corteo storico che sfilerà per le vie del centro. Il 26 luglio, poi, tornerà il ‘Palio degli Arcieri’, mentre il 6 agosto andrà in scena la Quintana della tradizione, che si correrà in onore del patrono Sant’Emidio.