Quattro cantieri per la rete idrica: via ai lavori per a Gabicce, Terre Roveresche, Cagli e  Montecalvo in Foglia

PESARO – Entro la fine del mese partiranno altri quattro cantieri di Marche Multiservizi, finanziati con fondi PNRR, per realizzare una rete idrica più efficiente e moderna nel territorio servito. Uno degli ambiti di intervento del progetto di MMS, premiato con 20 milioni di euro di fondi del Next Generation Ue che genereranno un investimento complessivo di 27,5 milioni di euro, prevede il potenziamento e la riqualificazione di oltre 50 km di condotte e nel mese di Ottobre apriranno altri 4 cantieri (dopo quelli di Pesaro, San Lorenzo in Campo e Lunano) per un importo complessivo di 3,5 milioni di euro e 9 km di nuova rete idrica. Lavori che rinnovando le reti consentiranno di ridurre le rotture e di conseguenza le perdite d’acqua garantendo al territorio un servizio più performante e benefici ambientali ed economici.

Gabicce Mare: Si realizzeranno quasi 1,5 km di nuove condotte tra via Berlinguer (oltre 500 mt) e via dell’Artigianato (circa 900 mt). Previsto anche il ricollegamento di 54 allacci. I lavori, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi per l’inizio dell’estate. Terre Roveresche: L’intervento prevede la posa di 5,3 km di nuove tubazioni in ghisa lungo la Strada provinciale 16 in località San Giorgio nel Comune di Terre Roveresche. Contestualmente alla realizzazione delle nuove reti saranno ricollegati anche 90 allacci. I lavori, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi per l’estate. Cagli: Quasi 2 km di nuove reti idriche in via Cà Rio (837 mt) e via Fontetta (832 mt) con contestuale realizzazione di 22 nuovi allacci. Tempo stimato di durata del cantiere: circa 4 mesi. Montecalvo in Foglia: In via Seriole nel Comune di Montecalvo in Foglia verranno posate 125 mt di nuove condotte idriche.

Anche in questi cantieri verrà adottata una cartellonistica ad hoc per informare i cittadini sull’importanza degli investimenti che verranno messi a terra nei prossimi due anni sulla rete idrica grazie ai finanziamenti ottenuti e per ricordare loro che, come recita la campagna, “l’acqua è vita e noi di MMS ce ne prendiamo cura”.

«I lavori per rinnovare la nostra rete ormai in gran parte obsoleta e spesso soggetta a rotture procedono spediti perché dobbiamo assolutamente rispettare le scadenze imposte dal PNRR (31 Marzo 2026) – spiega l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli – Faccio notare come, già da diversi mesi, abbiamo iniziato le attività di modellazione e distrettualizzazione della rete, di smart metering per installare 14.000 contatori smart per la misura dei volumi per le partite IVA di tutto il territorio servito che consentiranno agli operatori economici un controllo costante dei consumi e a breve partiremo con la ricerca di perdite con tecnologie innovative. Grazie al nostro progetto centreremo un risultato fondamentale, anche se non esaustivo, per la tutela della risorsa idrica e per la riduzione delle perdite nella sua distribuzione».