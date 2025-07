Gelosia, quando è un problema di coppia

Se si digita su un qualsiasi motore di ricerca la domanda “cosa fare se il partner è geloso?”, compaiono decine di articoli che consigliano come comportarsi con la persona gelosa per far sì che superi la propria gelosia o smetta di comportarsi in modo possessivo e controllante. Tutti partono dal presupposto che la gelosia, più o meno patologica, sia un problema che attiene esclusivamente alla persona gelosa e alla sua interiorità.

Secondo una logica semplice, lineare e unidirezionale, un partner ha un problema personale di gelosia e lo riversa sull’altro, che lo subisce. Le relazioni interpersonali, però, seguono una logica complessa, circolare e bidirezionale, per cui i partecipanti a una relazione si influenzano continuamente l’uno con l’altro. Anche un problema o un sintomo di uno, quindi, non dipende solo dal singolo ma è frequentemente un prodotto delle dinamiche della coppia e per poterlo eliminare occorre che anche il partner che lo subisce venga aiutato a mettere a fuoco in che modo partecipa al problema.

Cosa significa questo quando parliamo di gelosia di uno dei membri di una coppia?

Premettendo che userò per comodità di trattazione il maschile universale “il partner“ per indicare indifferentemente partner uomini e donne, il partner che subisce la gelosia può inconsciamente mettere un proprio contributo alla dinamica di coppia: per qualche motivo ha bisogno della gelosia dell’altro. Potrebbe interpretarla (erroneamente) come una manifestazione di amore e tollerarla o anche apprezzarla; potrebbe limitarsi a lamentarsene, ma poi di fatto non procedere a stabilire limiti chiari o aut-aut; potrebbe comportarsi in modo da mantenere la gelosia del partner o addirittura provocarla attivamente.

Questo non accade sempre, possono esserci situazioni in cui la gelosia di un partner dipende esclusivamente da sue problematiche personali, ma ogni volta che in una relazione di coppia la gelosia permane a lungo è necessario approfondire se possa essere il prodotto di una dinamica di coppia.

Il proprio ruolo nel perdurare della gelosia dell’altro sfugge alla maggior parte delle persone, perché frequentemente è svolto in maniera inconsapevole. L’idea stessa di poter in qualche misura essere responsabili della gelosia del partner suscita rifiuto e rabbia, soprattutto quando la gelosia è percepita come eccessiva ed è subita con sofferenza (“Come potrei volere qualcosa che mi fa stare male?”), ma si tratta di un’eventualità su cui è indispensabile fermarsi a riflettere per poter scardinare il meccanismo su cui si mantiene la gelosia.



Perché una persona dovrebbe aver bisogno della gelosia del partner, persino di una gelosia patologica e fonte di dolore? Il caso più facilmente intuibile e comprensibile è quello della persona insicura che scambia la gelosia del partner per interesse, attenzione, protezione, amore, e si sente perciò gratificata nell’esserne oggetto, la vive come qualcosa di positivo. Molto meno intuitivo è il caso della persona che soffre per la gelosia del partner e, almeno a livello superficiale, vorrebbe che cessasse, ma continua a restare nella relazione perché inconsapevolmente ricerca quella gelosia. A un livello superficiale e consapevole ne soffre e se ne lamenta, ma ad un livello più profondo e inconsapevole la cerca.

I bisogni all’origine di questa dinamica possono essere molteplici, tanti quanti sono gli individui:

– Bisogno di ripetere un copione già visto nella propria famiglia d’origine e percepito come l’unico vero modello di coppia, sia che venga percepito come positivo (una manifestazione di amore), sia che venga percepito come negativo (“tanto sono tutti così”).

– Bisogno di attribuire alla possessività del partner delle limitazioni (non poter lavorare, non poter uscire, non poter frequentare a vario titolo altri uomini o altre donne, non poter indossare un certo abbigliamento ecc.) che in realtà derivano da problematiche personali, che in questo modo non vengono mai affrontate perché mascherate dalla gelosia dell’altro. Ad esempio, una persona con difficoltà ad autonomizzarsi o assumersi la responsabilità di lavorare, potrebbe “usare” la gelosia del partner come alibi. Una persona che si sente a rischio di tradire il partner perché bisognosa di continue attenzioni e conferme, potrebbe scegliere un partner molto geloso sperando inconsapevolmente di essere “tenuta a bada” dall’ipercontrollo dell’altro.

– Bisogno di sentirsi capaci di far “perdere la testa“ al partner e quindi avere una forma di potere e anche una (illusoria) rassicurazione rispetto al rischio della perdita e dell’abbandono.

– Bisogno inconscio di ripetere una dinamica vittima/carnefice già vissuta nella propria famiglia di origine.

– Bisogno di vedere il partner roso dalla gelosia e sofferente come modo per esprimere aggressività o rivalsa nei suoi confronti.

Gli esempi potrebbero essere infiniti. La domanda su cui riflettere è: a cosa serve la gelosia in questa coppia? Cosa permette di ottenere all’uno e all’altro membro? Cosa permette di evitare all’uno e all’altro membro? Se venisse meno la gelosia, cosa verrebbe a perdere ciascun partner?



Se effettivamente nella coppia si verificano queste dinamiche, se il partner vittima della gelosia è portatore di questo tipo di bisogni ma non ne è consapevole, qualunque tentativo di far cessare la gelosia sarà fallimentare.

Oppure può accadere che si scambino i ruoli ma il problema permanga: il partner geloso smette di esserlo, e improvvisamente comincia l’altro. Questo avviene non solo per la gelosia, ma per moltissimi altri problemi della coppia ed è la conferma che ad un livello profondo la coppia si regge su una dinamica disfunzionale che coinvolge entrambi i membri e che deve essere portata alla luce e resa consapevole, per poter essere interrotta.

Anche la stessa distinzione tra una gelosia “normale” e accettabile (quella che si limita ad essere una percezione interiore di lieve intensità e che non si trasforma in un’azione controllante nei confronti dell’altro) e una gelosia patologica può non essere così facile quando questi bisogni sono all’opera. Sarebbe perciò del tutto inutile tentare di far aprire gli occhi a chi è vittima di una gelosia disfunzionale, eccessiva e persino pericolosa, se non si tiene conto della possibile esistenza di questi meccanismi.

Dott.ssa Lucia Montesi Psicologa Psicoterapeuta

