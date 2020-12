Provincia di Pesaro, indennizzi agli agricoltori per i danni dei cinghiali

PESARO – Partecipazioni, la Provincia di Pesaro si sfila da Convention Bureau e dalla Società Aeroportuale “Fanum Fortunae” srl. Modificato anche il regolamento sulla gestione del cinghiale e indennizzi per gli agricoltori.

Tra i punti all’ordine del giorno, infatti, l’aggiornamento e L’integrazione del “Regolamento per la gestione del cinghiale” all’interno della Riserva naturale statale “Gola del Furlo”. È stato previsto un contributo per le spese sostenute dagli agricoltori per la realizzazione delle “colture a perdere” (considerato come “indennizzo” e non come “acquisto dei prodotti”), portando da 2 a 3 ettari la superficie massima degli appezzamenti destinati a tali coltivazioni. Il divieto di utilizzare pesticidi nelle varie fasi di coltivazione è stato esteso anche ad antiparassitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica, lasciando invece la possibilità di impiego di quei prodotti ammessi in agricoltura biologica. Per i beneficiari del provvedimento sarà obbligatoria la costituzione e l’aggiornamento annuale del “fascicolo aziendale AGEA del produttore”. La modifica del regolamento ha visto l’astensione del gruppo “Cambiamo Pagina”.

Il Consiglio provinciale, svoltosi in videoconferenza e presieduto dal presidente della Provincia Giuseppe Paolini, ha anche approvato all’unanimità la “Carta dei servizi” della Provincia di Pesaro e Urbino, un documento che da un lato illustra tutti i servizi offerti ai cittadini-utenti, dall’altro individua degli “indicatori” per misurare e valutare la qualità di questi servizi, nell’ottica di soddisfare sempre più le aspettative dei cittadini e promuovere un miglioramento continuo delle attività dell’ente e dei risultati raggiunti.

Il presidente della Provincia Giuseppe Paolini

La Carta, che sarà resa disponibile a breve sul sito internet della Provincia all’indirizzo www.provincia.pu.it (sezione “Amministrazione trasparente”, alla voce “Servizi erogati”) e presso l’Urp – Ufficio relazioni con il pubblico, contiene una serie di schede per illustrare i servizi che hanno un’utenza (accesso civico, autorizzazione unica ambientale, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione per competizioni sportive, concessione sale provinciali, pari opportunità, trasporti eccezionali, Ufficio relazioni con il pubblico, con indicazione dei responsabili di ogni ufficio, dei responsabili del provvedimento e delle modalità di erogazione) ed altrettante schede per misurarne gli standard di qualità (accessibilità alle informazioni sia fisica che multicanale, tempestività, trasparenza ed efficacia).



«Con questa Carta – ha evidenziato il presidente Giuseppe Paolini – facciamo conoscere meglio le funzioni attuali della Provincia, anche alla luce della legge di riforma del 2014, siglando al tempo stesso una sorta di patto con i cittadini-utenti, in cui garantiamo modalità e tempi certi dei servizi stessi e determinati livelli di qualità».

Il consiglio provinciale ha anche approvato il rinnovo della convenzione per il quinquennio 2021-2025 per la gestione associata di servizi a Comuni, Unioni dei Comuni, Unioni montane ed altri enti aderenti, forniti dal Centro Servizi Territoriale Pesaro e Urbino (CSTPU). Si tratta sia di servizi di base, sia di servizi a domanda individuale predisposti in un nuovo catalogo ampliato dalla Provincia.

Il consiglio provinciale ha inoltre approvato, con l’astensione del gruppo “Cambiamo Pagina”, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute dalla Provincia di Pesaro e Urbino al 31 dicembre 2019 e la relazione relativa al Piano di razionalizzazione. Dato atto che nel corso del 2019 si è conclusa definitivamente la dismissione della partecipazione in “Aerdorica Spa”, è stata confermata la prosecuzione delle già avviate procedure di alienazione delle partecipazioni in “Convention Bureau – Terre Ducali scrl” e nella Società Aeroportuale “Fanum Fortunae” srl.