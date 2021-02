Provincia di Pesaro: 38 milioni sulle scuole e 16 sulle strade in tre anni

PESARO – Bilancio della Provincia, 54 milioni di investimenti in 3 anni: 38 sulle scuole e 16 sulle strade.

Via all’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 che, come previsto dalla legge richiede prima l’approvazione degli schemi di bilancio da parte del consiglio provinciale, poi il parere obbligatorio non vincolante dell’Assemblea dei Sindaci e infine un nuovo passaggio in Consiglio provinciale per l’approvazione definitiva. Al termine della serata, il bilancio di previsione 2021-2023 ha visto il parere favorevole, all’unanimità, dell’Assemblea dei sindaci e l’approvazione del Consiglio provinciale, con il voto contrario dei consiglieri del gruppo “Cambiamo Pagina”.

Come evidenziato dalla responsabile dell’Ufficio Bilancio della Provincia Patrizia Omiccioli, il bilancio 2021-2023 prevede investimenti per circa 54 milioni di euro in 3 anni, in particolare per scuole superiori (37,9 milioni di euro) e strade (15,8 milioni di euro), grazie a trasferimenti del Miur (Ministero Istruzione, Università e Ricerca), della Regione Marche, del Mit (Ministero Infrastrutture e Trasporti) e a risorse provinciali. Suddividendo il totale per ciascun anno, per il 2021 sono previsti 23,7 milioni di euro per le scuole e 4,9 milioni di euro per le strade, per il 2022 stanziati 11,1 per le scuole e 5,4 per le strade, per il 2023 previsti 3,1 per le scuole e 5,5 per le strade.

Per quanto riguarda la spesa corrente, previsti 110 milioni di euro in 3 anni, di cui 10,5 milioni di euro per la manutenzione e gestione delle scuole e 7,9 per la manutenzione e gestione delle strade.

«Rimangono confermate anche per il triennio 2021-2023 – ha aggiunto Patrizia Omiccioli – le entrate per 4,6 milioni di euro l’anno assegnate dal 2019 alla Provincia per la gestione delle funzioni fondamentali, in particolare scuole e strade. Ciò va a ridurre in parte l’impatto dei tagli a cui l’ente continua ad essere sottoposto. Dal 2021 è stato inoltre assegnato un ulteriore contributo di 701mila euro, che andrà ad incrementare la manutenzione ordinaria delle strade provinciali».

Come evidenziato dal presidente della Provincia Giuseppe Paolini, «questi ultimi trasferimenti, uniti ai minori chilometri da gestire grazie al passaggio negli anni passati di alcune strade provinciali ad altri enti, consentirà alla Provincia di avere maggiori risorse per la manutenzione ordinaria delle strade, vale a dire 1597 euro a km rispetto ai 264 euro a km del 2015, anche se si è lontani ancora dai fabbisogni standard».

Sempre riguardo alle strade, nel corso dell’Assemblea dei Sindaci il presidente Paolini ha annunciato dal mese di marzo, insieme al direttore generale Marco Domenicucci e al dirigente del Servizio Viabilità della Provincia Mario Primavera, sopralluoghi in tutti i comuni.