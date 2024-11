Provincia di Macerata, programmazione economico-finanziaria: avviato l’iter. Ecco gli interventi

MACERATA – Il presidente Sandro Parcaroli ha firmato i decreti di aggiornamento del Dup (Documento unico di programmazione) e di adozione degli schemi di bilancio per dare il via all’iter di programmazione economico-finanziaria 2025/2027, che porterà la Provincia di Macerata ad approvare gli strumenti di programmazione entro fine anno. I documenti, infatti, saranno portati all’esame del Consiglio provinciale entro il 31 dicembre.

Con un bilancio, per complessivi 108 milioni di euro nel solo 2025 di cui la metà per spesa corrente, la Provincia si accinge a realizzare 50 milioni di nuove opere ed interventi manutentivi sul patrimonio stradale, scolastico ed edilizio, oltre ai circa 500 milioni di investimenti già avviati, compresi 12 progetti finanziati con il Pnrr.

Tra gli interventi previsti per il 2025, oltre un milione di euro sarà destinato alla messa in sicurezza di ponti e viadotti, un altro milione servirà per i lavori di adeguamento sismico della sede della Provincia in corso della Repubblica e altri cinque milioni saranno destinati all’adeguamento sismico della caserma dei vigili del fuoco. Sul fronte dell’edilizia scolastica, invece, dieci milioni saranno destinati alla realizzazione del nuovo polo scolastico di Tolentino, due milioni per l’adeguamento sismico dell’istituto Bonifazi di Recanati e altri due milioni per l’adeguamento sismico dell’istituto Antinori di Camerino, solo per citare alcuni degli interventi più rilevanti.



Continua la progressiva riduzione dell’indebitamento, passato dagli oltre 23 milioni del 2021 ai 17 milioni previsti del 2025, perché l’Ente non ha contratto nuovi mutui, mentre crescono, rispetto al 2021, le entrare correnti, di cui oltre la metà sono tributarie. Pieno rispetto della tempestività dei pagamenti delle fatture commerciali, con tempi medi pari a 15 giorni nel terzo trimestre 2024.

«Avvicinandosi l’ultimo anno del mio mandato posso dire di essere orgoglioso per la realizzazione di tutti gli indirizzi programmatici e gli obiettivi strategici del Dup – ha commentato il presidente Parcaroli nel corso dell’incontro che si è svolto con il segretario generale, i dirigenti, le posizioni di elevata qualificazione e gli uffici di supporto, per verificare i dati della proposta di bilancio 2025/2027 -. Il ringraziamento va a tutti i consiglieri (vecchi e nuovi) e alla struttura organizzativa dell’Ente. Possiamo anche essere molti soddisfatti per aver riportato questa amministrazione ad una programmazione anticipata e nel pieno rispetto dei termini. Ringrazio anche il Collegio dei Revisori, presieduto dal dottor Ugo Maria Fantini, che in questi mesi ha supportato e stimolato l’attività dell’Ente».

«Nonostante la Provincia contribuisca con 10 milioni di euro al sostegno della finanza pubblica nazionale – ha concluso il Consigliere provinciale con delega al bilancio, Giorgio Junior Pollastrelli – presenta un consistente fondo cassa, una gestione efficace ed efficiente delle risorse disponibili, nell’ambito delle sue funzioni fondamentali, con un bilancio sano e solido».