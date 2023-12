Nuova linfa per il Pronto Soccorso a Fano e Pesaro: in arrivo sei nuovi medici di emergenza

PESARO – Una vera e propria boccata di ossigeno per un reparto da sempre in apnea a causa della grandissima richiesta. Stiamo parlando del pronto soccorso dell’Ast Pu, più precisamente delle sedi di Fano e Pesaro che da febbraio potranno contare su sei assunzioni di nuovi medici di emergenza d’urgenza.

«Si tratta di medici formati per l’emergenza urgenza – spiega il direttore Generale Ast PU Nadia Storti – alcuni provenienti da fuori regione e due specialisti che ritornano dall’università di Ancona e uno specializzando. Dal primo gennaio saranno operative le prime quattro unità nei pronto soccorso di Pesaro e di Fano ed entro febbraio saranno in servizio anche gli altri due nuovi assunti. Continueremo a lavorare in questa direzione per dare una migliore risposta alla crescente domanda di servizi e alla carenza di medici, quest’ultima una questione nazionale che vede coinvolti proprio le strutture dei pronto soccorso di tutta Italia. Per questo voglio esprimere il mio ringraziamento per il personale di pronto soccorso che lavora instancabilmente e che troppo spesso è vittima di episodi di violenza. Operatori che al contrario rappresentano un baluardo per la cura l’accoglienza dei pazienti».

«Un regalo sotto l’albero – aggiunge il responsabile del Pronto Soccorso dell’ospedale di Pesaro e Fano Giancarlo Titolo – che ci dà speranza e stimolo per lavorare sempre al servizio del cittadino migliorando sempre di più la qualità dell’assistenza. La carenza di medici è stata affrontata con determinazione attraverso l’assunzione di professionisti altamente qualificati e dedicati. Queste nuove figure, integrate nella nostra equipe, sono davvero una boccata di ossigeno, contribuendo a dare una risposta pronta ed efficiente a tutte le esigenze sanitarie della nostra provincia. Voglio ringraziare l’Università di Ancona con la quale continuiamo a collabora nell’interesse del sistema sanitario regionale».

«Un’operazione importante – conclude l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – questi nuovi innesti rappresentano un segno tangibile dell’impegno per garantire una risposta più rapida ed efficace al sistema dell’emergenza urgenza della provincia. Siamo consapevoli delle sfide che il settore affronta in questo momento storico ma continueremo a lavorare attivamente per assicurare che la nostra comunità abbia accesso a cure di elevata qualità».