Sono stati trovati questa mattina, dentro una borsa mimetica, all’interno di una cabina Enel in disuso. Non c’erano inneschi

ANCONA – Passava lungo la strada quando ha notato una borsa mimetica con dentro una busta piena di proiettili. Così è partito l’allarme, questa mattina, in via dell’Industria, nel quartiere delle Palombare. La borsa era dentro una cabina Enel in disuso, fuori dalla sede di Rai Way. Era vicino al cancello di ingresso. È stato un passante a notarla e ad avvisare subito il comando della polizia locale, che si trova nella stessa via. I vigili urbani hanno poi allertato la polizia che ha inviato sul posto artificieri e scientifica.







La borsa mimetica piena di proiettili

Gli specialisti hanno verificato che non ci fossero inneschi poi hanno proceduto a spostare la borsa sul vicino marciapiede per tirarne fuori il contenuto. Dentro c’erano solo diversi proiettili da caccia, non esplosi, dentro una busta di plastica. I proiettili erano di diverso calibro. Il materiale è stato portato in questura per ulteriori analisi. Due le ipotesi, o la borsa è stata nascosta nella cabina da qualcuno che voleva disfarsene o collocarla lì è stato per mandare un messaggio intimidatorio alla sede Rai. Sono in corso accertamenti. Fino alle 13 la scientifica era ancora sul posto.