Primo maggio, non solo concertone: ecco cosa fare nelle Marche. A Civitanova il vintage, a Montecassiano si mangia, ad Ancona la fiera

A Borgo di Arquata del Tronto la "fiera del villeggiante". A Corinaldo visite guidate per tutti. Ad Ascoli, ultimi giorni per assaporare le delizie della kermesse "Fritto misto"

ANCONA – Primo maggio: cosa fare in questo giorno di festa? Molti sceglieranno una gita fuori porta, altri – invece – opteranno per il divano di casa, magari guardando il tradizionale concertone alla tv. Ma per chi preferisce altro, beh, sappiate che le Marche pullulano di eventi.

Da Arquata ad Ancona, passando per il maceratese: sono tanti gli eventi in regione. Nella città di Ascoli Piceno, per esempio, è tornata la deliziosa kermesse dal titolo ˈFritto mistoˈ. D’altronde, la zona dell’ascolano è celebre per le olive all’ascolana e per i vari fritti della provincia.

La manifestazione culinaria richiama ogni anno curiosi da tutto il Centro Italia e persino turisti. È iniziata il 22 aprile e si chiuderà proprio nel giorno della festa dei lavoratori, il 1° maggio. Ci sono formaggi fritti, crema fritta, olive fritte e tanto altro.

Sarebbe bastato fare qualche chilometro verso l’interno della regione per ritrovarsi a Treia, in provincia di Macerata. Qui, come ogni anno, si sarebbe potuto trascorrere il 1° maggio ritrovandosi alla Magnalonga di Treia. Ma c’è un inconveniente: la variabile meteo. Il 1° maggio dovrebbe infatti piovere e la Magnalonga – la passeggiata non competitiva per tutti, adulti e piccini – è rimandata di poco più di un mese. Si svolgerà dunque venerdì 2 giugno, a partire dalle 10.

Spostiamoci ora sulla costa: a Corinaldo, in provincia di Ancona, dalle 10.30, il 1° maggio, grazie alla Pro loco di Corinaldo, saranno possibili visite guidate tra i luoghi più belli, suggestivi e caratteristici del borgo. Al termine, per chi vuole, sì ad aperitivi con le specialità del territorio (costo 6 euro, sotto i 10 anni gratuito). Per informazioni e prenotazioni, comporre lo 071 7978636 o scrivere alla seguente mail: iat1@corinaldo.it.

Rimaniamo sul litorale rivierasco, per parlare di Ancona: qui, nel capoluogo regionale, sarà allestita la fiera patronale per celebrare San Ciriaco, il protettore della città. La coloratissima kermesse, come di consueto, durerà 4 giorni. A dire il vero, al momento, per ad Ancona è prevista pioggia (con temporali) per buona parte dell’1 e del 2 maggio, ma il tempo sembra più clemente il 3 e il 4 maggio.

Molti gli stand e gli espositori da ogni parte d’Italia: alla fiera di San Ciriaco, ci saranno bancarelle pugliesi coi classici taralli e poi spazio ai salumi e ai formaggi, anche sardi. Bene il vestiario e l’oggettistica da cucina, o per capelli. Intanto, la caccia all’oggetto dell’anno è già iniziata.

Sempre di fiera si tratta, ma stavolta nel comune di Arquata del Tronto. O, meglio, nella fantastica frazione chiamata “Borgo di Arquata del Tronto”. Anche ad Arquata, come ad Ancona, si inizierà il 1° maggio, con la classica “Fiera del villeggiante”.

Si organizzerà invece una merenda nel borgo di Montecassiano, in provincia di Macerata. L’iniziativa – dal titolo “Merenda nel borgo” – avrà luogo in piazzale delle Clarisse. In omaggio, per i partecipanti, panini, porchetta, fave, salami, vino e bibite. A Montecassiano, l’immancabile appuntamento sarà allietato da musica e dj set dalle 17.

Per chiudere, sempre nel maceratese, a Civitanova, fa il suo esordio il nuovo atteso evento per chi è appassionato di vintage e di stile retrò. Si tratta del “Civitanova vintage market”. Iniziato il 29 aprile, il 1° maggio si attende un numero più consistente di visitatori. L’ingresso libero dalle 9 alle 19, in via Ciro Menotti, sarà l’incentivo per un primo maggio diverso, da passare tra vintage toys, collezionismo, design, libri, home decor, videogiochi e tanto altro.