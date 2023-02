Primarie: oggi si sceglie la nuova segretaria del Pd Marche. Si vota dalle 8 alle 20 in 202 seggi

MARCHE- Oggi, domenica 26 febbraio, si svolgono le primarie del Partito Democratico per scegliere il segretario delle Marche. La sfida è tra due donne: Michela Bellomaria, vicesindaco di Cerreto d’Esi e assessore ai servizi sociali, ricostruzione, protezione civile e ambiente, e Chantal Bomprezzi, ex assessore del Comune di Senigallia e attualmente consigliere comunale di opposizione. In concomitanza con le primarie per la segreteria regionale del Pd Marche, oggi si svolgono in tutta Italia anche le primarie per l’elezione del segretario nazionale del Pd- in lizza ci sono Stefano Bonaccini e Elly Schlein- e dell’assemblea nazionale.

Si vota dalle 8 alle 20. Nelle Marche sono stati allestiti 202 seggi: 64 in provincia di Ancona, 31 in provincia di Ascoli Piceno, 20 in provincia di Fermo, 27 in provincia di Macerata e 60 in provincia di Pesaro. Sul sito https://trovaseggio.primariepd2023.it/ è possibile trovare il proprio seggio in base alla residenza.

Possono votare i cittadini da 16 in anni in su con cittadinanza italiana, i cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, i cittadini di Paesi extra UE in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al Pd. Gli stranieri, i minori di età compresa tra i 16 anni e i 18 anni, gli studenti e i lavoratori fuorisede e chi si trova in un comune marchigiano diverso da quello di residenza per poter partecipare al voto devono essersi pre registrati nei giorni scorsi sulla piattaforma del Pd. Alle urne dovrà essere esibito il documento di identità e la tessera elettorale. Per esprimere la propria preferenza basterà fare una X sul nome del candidato scelto.