Primarie ad Ancona, sarà Ida Simonella la candidata a sindaco

ANCONA – Gli elettori che appoggiano la coalizione di centrosinistra hanno deciso: a spuntarla per poche decine di voti è Ida Simonella. Sarà lei la candidata al ruolo di sindaco alle prossime elezioni Comunali nel 2023. Carlo Maria Pesaresi esce sconfitto dal confronto delle primarie odierne, ma a testa alta. Dopo un lungo ed estenuante braccio di ferro, fatto di dirette televisive, confronti e scontri, ravvicinati e a distanza, tra l’aspirante candidata che rappresenta la giunta comunale guidata dalla sindaca Valeria Mancinelli – che tra pochi mesi concluderà il suo secondo mandato – e Carlo Maria Pesaresi, avvocato anconetano ed ex assessore della Provincia di Ancona, a vincere è stata dunque Ida Simonella: 1958 le preferenze contro le 1913 del suo avversario. Tra le ore 8 e le 20 hanno votato 3.883 aventi diritto, verso le 21 le prime informazioni ufficiose che hanno sancito il successo dell’assessore comunale. È un chiaro segnale che ad Ancona – o quantomeno all’elettorato che appoggia la coalizione del centrosinistra – è piaciuta e piace la guida della città di cui sono stati protagonisti, dal 2013 a oggi, il primo cittadino Valeria Mancinelli e la sua giunta. Non sono stati anni semplici, specialmente gli ultimi, con la guida politica della città costretta a misurarsi con problematiche nazionali di grande rilevanza, ma la preferenza andata a Ida Simonella significa che l’elettorato del centrosinistra cerca continuità riguardo alle scelte che hanno caratterizzato Ancona nell’ultimo decennio.