Il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona: «Esprimiamo solidarietà alla collega protagonista del grave fatto di cronaca di Filottrano»

ANCONA – «Esprimiamo grande solidarietà e siamo vicini alla collega avvocato protagonista suo malgrado del grave fatto di cronaca accaduto a Filottrano». Ecco come Gianni Marasca, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona ha commentato quanto accaduto a Filottrano confermando la vicinanza di tutta la categoria alla collega. Ieri, 30 marzo, a Cantalupo di Filottrano un uomo di 60 anni in un improvviso scatto d’ira ha aggredito la sua amministratrice di sostegno, una avvocatessa di 34 anni, con cinque coltellate che le hanno provocato ferite gravi ma non hanno lesionato gli organi vitali.

«L’episodio, che ci auguriamo si risolva felicemente in primis per la salute della collega, – ha aggiunto – ci dà l’occasione per rimarcare la solitudine con cui l’avvocato è spesso chiamato a svolgere importanti ruoli pubblici che potrebbero essere assolti dalle istituzioni territoriali assumendosi ruoli non propri con grande difficoltà e poco riconoscimento».

Alla collega in ospedale verrà portata la solidarietà del presidente dell’Ordine degli Avvocati, del presidente del Tribunale e della dott.ssa Silvia Corinaldesi, presidente della Sezione Civile del Tribunale di Ancona.