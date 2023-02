I ragazzi della provincia di Pesaro sono stati ricevuti in Quirinale e hanno ricevuto l'attestato di Alfiere della Repubblica

PESARO – I Belfortissimi sono stati premiati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono 30 gli Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica“.

Tra questi ci sono i Belfortissimi, che saranno premiati con una targa per quanto fatto in nome dell’amicizia e dell’inclusione. Parliamo del gruppo di giovani di Belforte all’Isauro che nel 2021 subito dopo la maturità ha affrontato il Cammino di Santiago e l’anno scorso la difficilissima Via degli Dei da Bologna a Firenze.

Come? Con una joelette, una carrozzina che ha consentito a Marco di compiere percorsi incredibili e di rafforzare le amicizie.

L’attestato

Il premio a Adam, Manuel, Marco, Cristiano, Davide (età tra i 16 e i 18 anni) è «per la forza inclusiva della loro amicizia».

Il Quirinale sottolinea come i «cinque ragazzi di Belforte all’Isauro, piccolo paesino dell’entroterra marchigiano, hanno deciso di festeggiare la maturità con un viaggio. La particolarità del viaggio sta nel fatto di aver percorso il Cammino di Santiago, 902 km di strade sterrate, sentieri e salite, insieme a una joelette, una carrozzella da fuoristrada, concepita per permettere a chi ha una mobilità ridotta di percorrere tratti off-road grazie all’aiuto di almeno tre accompagnatori. Così tutti e cinque hanno potuto vivere insieme questa esperienza. Una prova che la forza dell’amicizia consente di compiere imprese che sembrano impossibili».