Ad Ancona i premi di Storie di Alternanza ai progetti e agli istituti marchigiani

ANCONA – Nel segno di dieci hashtag scelti dagli studenti – #sostenibile, #istruzione, #scoperta, #stimolo, #umano, #team, #amiamoleapi, #comunicazione, #noi, #territorio – s’è svolta stamattina alla Loggia dei Mercanti la premiazione della quinta edizione di Storie di Alternanza. Con un messaggio per il mondo degli adulti e delle imprese: sul Pianeta c’è vita intelligente. Un’immagine calzante, quella espressa da Alessio Piermattei, studente dell’istituto Corinaldesi Padovano di Senigallia: «Vivere questa esperienza è stato fare una scoperta, essere su una zattera in mezzo al mare e vedere terra, riconoscere il profilo di un’isola: quella del mondo del lavoro, della nostra regione». «Dobbiamo favorire la modalità duale, per contaminare formazione e lavoro. Siamo in una fase storica senza precedenti» ha affermato Massimo Rocchi, dirigente della Regione Marche.

S’è parlato di formazione, di duale, quella modalità di apprendimento che si basa sull’alternanza di momenti formativi e di pratica in contesti lavorativi, ma s’è parlato, soprattutto di giovani, di esperienze, di video. La testimonianza degli studenti, sollecitati da Lucio Zanca nel corso della presentazione, ha mostrato una panoramica sul mondo studentesco e giovanile marchigiano molto incoraggiante: oltre alla preparazione e all’energia, gli interventi alla Loggia dei Mercanti hanno mostrato serietà, applicazione, passione, interesse e impegno. I loro progetti parlano di api, ma anche turismo, accoglienza, moda sostenibile, cultura e storia del territorio marchigiano. Il premio Storie di Alternanza è un’iniziativa promossa dalle camere di commercio italiane e da Unioncamere con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità a racconti di alternanza realizzati nell’ambito di percorsi di formazione Its, di percorsi duali (comprendente la cosiddetta alternanza rafforzata e l’apprendistato) o di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto), elaborati e realizzati con il contributo di docenti e studenti principalmente su temi come l’economia circolare e la sostenibilità ambientale, la transizione digitale, l’inclusione sociale, il turismo, i beni culturali, la meccatronica e il made in Italy. Hanno partecipato alla premiazione la Camera di commercio delle Marche con il presidente Gino Sabatini e il segretario generale Fabrizio Schiavoni, la Regione Marche con il dirigente all’istruzione Massimo Rocchi, la direzione scolastica regionale per le Marche con Carmina Pinto. La riflessione coi ragazzi sull’esperienza di studio e lavoro è stata coordinata dal formatore Lucio Zanca.

Questi gli istituti e i progetti i premiati. Primo classificato sezione licei per Pcto con menzione speciale: liceo scientifico e delle scienze umane Laurana Baldi di Urbino, con il progetto dal titolo «Nosotros dentro de la Historia». Secondo classificato: liceo scientifico, musicale, coreutico G. Marconi di Pesaro con il progetto Plot. Primo classificato sezione istituti tecnici e professionali per percorsi Pcto: istituto G. Celli, professionale per servizi alberghieri e ristorazione, di Piobbico, con il progetto «Il futuro inizia oggi». Primo classificato con menzione speciale sezione istituti tecnici e professionali per percorsi Pcto: istituto Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno con il progetto «Apiamoci», il progetto ha vinto il bando Blog 2021 della Regione Marche, che ha permesso di finanziarne l’avvio. Secondo classificato sezione istituti tecnici e professionali per percorsi Pcto: istituto Fazzini Mercantini di Ascoli Piceno con il progetto «Studenti in circolo».Terzo classificato sezione istituti tecnici e professionali per percorso Pcto: istituto C. Ulpiani di Ascoli Piceno con il progetto «5D This is our story». Primo classificato sezione istituti tecnici e professionali per percorsi Pcto: Ipsia Renzo Frau di Tolentino, con il progetto «La natura su misura: dalla pianta all’abito». Primo classificato sezione istituti tecnici e professionali per percorsi Pcto: istituto G. e M. Montani di Fermo con il progetto «Pcto in azienda». Primo classificato sezione licei per Pcto: istituto Galilei di Ancona, con il progetto dal titolo «La mia storia di alternanza». Primo classificato sezione licei per Pcto: liceo artistico Cantalamessa di Macerata con il progetto «Biblioteche virtuali Vismap». Primo classificato sezione licei per Pcto: istituto Fazzini Mercantini di Ascoli Piceno, con il progetto dal titolo «La donna istruita saprà dare il giusto valore a se stessa». Primo classificato sezione istituti tecnici e professionali per percorsi Pcto: istituto Corinaldesi Padovano di Ancona con il progetto «Pcto all’Associazione Clar».