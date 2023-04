Prefettura di Ancona, si è insediato il nuovo viceprefetto vicario Garra

ANCONA – Si è insediato in questi giorni in Prefettura ad Ancona il nuovo viceprefetto vicario Davide Garra, che è subentrato a Gloria Allegretto, in quiescenza.

Funzionario di elevata professionalità e di notevole esperienza, fa sapere la Prefettura di Ancona in una nota stampa, il nuovo viceprefetto vicario ha svolto le funzioni vicariali presso le Prefetture di Biella e di Pistoia e di Capo di Gabinetto presso la Prefettura di Biella, Imperia e Varese.

Il Prefetto di Ancona Darco Pellos ha formulato a Garra gli auguri di buon lavoro, «certo che i nuovi delicati incarichi potranno essere assolti col massimo impegno e grazie al valido supporto di tutto il personale della Prefettura».