Una cattura record. Dopo la foto di rito con la preda, Emiliano Pagnoni ha liberato l’esemplare nuovamente in acqua

FANO – Un vero e proprio “mostro d’acqua dolce” quello pescato dal fanese Emiliano Pagnoni: si tratta di un esemplare di storione di circa 45 chili, lungo un metro e 60 centimetri.

Una cattura record avvenuta in uno specchio d’acqua di Peglio già noto per ospitare esemplari oversize. Dopo la foto di rito con la preda il fanese ha liberato l’esemplare nuovamente in acqua. Lo scatto, finito sui social, è ben presto divenuto virale suscitando l’ammirazione e l’invidia dei colleghi pescatori.

Lo storione, noto anche come storione comune, è uno dei più grandi pesci d’acqua dolce e salmastra diffusi in Europa. È famoso per offrire carni pregiate e caviale. Nonostante l’esemplare pescato da Pagnoni sia decisamente degno di nota, va detto che questa particolare specie può arrivare a 100 anni di età, a 600 cm di lunghezza e ad un peso di 400 kg.