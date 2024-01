Macerata e Fermo, l’impegno dell’assessore Antonini per Confindustria: «Rafforzare il calzaturiero»

ANCONA – «La Regione, in raccordo con Istituzioni e l’intero sistema marchigiano, intende rafforzare sempre più» il comparto calzaturiero «attraverso una serie di interventi che puntano con decisione sull’innovazione digitale, sulla ricerca industriale, sulla sostenibilità economica e sulla transizione ambientale». Lo ha annunciato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Andrea Maria Antonini in occasione del convegno organizzato dai “Giovani Imprenditori” di Confindustria Macerata e Fermo, al teatro Gigli di Porto Sant’Elpidio.

L’assessore regionale Andrea Maria Antonini

Tra gli interventi promossi dalla Regione, attraverso le risorse comunitarie, Antonini ha ricordato il bando Fesr Marche 2021-2027, pubblicato recentemente, il quale ha destinato 28 milioni di euro dei quali 5 milioni per la moda. «È prioritario investire su questo segmento così centrale con l’obiettivo di portare le nostre aziende a competere sui mercati mondiali con prodotti all’avanguardia, affidabili e di qualità» ha detto Antonini.

Poi ha ricordato le progettualità e le strategie portate avanti con la Camera di Commercio delle Marche, con cui sono stati cofinanziati alcuni bandi inerenti all’internazionalizzazione e alla partecipazione a numerose fiere mondiali. L’accento è andato anche sulla collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche «con cui abbiamo instaurato in questi anni un confronto costante e proficuo – ha detto Antonini-, soprattutto, per quanto riguarda l’aggiornamento delle analisi macro-economiche, il monitoraggio, la definizione di indicatori e l’analisi dei risultati. Si tratta di un lavoro straordinario e a tutto campo che sta portando a significativi risultati e ad evidenti ricadute soprattutto sul percorso delle nostre aziende calzaturiere e della moda nei contesti nazionali e internazionali come, ad esempio, nel mercato USA».