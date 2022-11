Porto San Giorgio, giovane donna ammalia anziano e lo deruba: denunciata

PORTO SAN GIORGIO – Deruba un anziano, identificata e denunciata per furto in abitazione in concorso. Brillante operazione dei carabinieri di Porto San Giorgio nei confronti di una giovane pregiudicata di Giulianova (TE). La donna è stata identificata anche mediante l’analisi dei filmati di videosorveglianza pubblica/privata, poi avvalorati dall’individuazione fotografica, come autrice (unitamente ad un complice in corso di identificazione) di un furto in abitazione ai danni di un anziano residente del luogo, il quale, mentre era solo in casa, era stato convinto con alcune scuse ad aprire la porta ed accogliere la giovane donna. Questa, dopo averlo distratto con vari apprezzamenti, consentiva al complice di introdursi anch’egli nell’appartamento per asportare vari monili in oro, posti nella camera da letto dello sventurato. L’anziano si è accorto dell’ammanco solo dopo l’allontanamento della malvivente.

Mai aprire la porta a sconosciuti: avvisare sempre le forze di polizia in casi analoghi ed annotare se possibile dettagli utili all’identificazione di questi criminali.

Nel corso dei servizi di contrasto a tali reati i militari della Stazione di Monte Urano (FM) hanno invece individuato e recuperato un’altra utilitaria risultata oggetto di furto la mattina precedente a Porto S. Elpidio, verosimilmente utilizzata o pronta per commettere reati.