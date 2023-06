Porto San Giorgio, furto da 23mila euro in tabaccheria scavando un buco: cittadino polacco arrestato

FERMO – Il personale della Polizia di Stato, ha collaborato, dall’ufficio investigativo della Questura di Fermo, all’individuazione del colpevole del furto avvenuto in una tabaccheria di Porto San Giorgio, nella notte tra il 10 e l’11 giugno, allacciando le manette ai polsi di un cittadino polacco, arrestato per furto aggravato, con un bottino da circa 23mila euro.

L’uomo, probabilmente con la complicità di altri in corso di identificazione, dopo aver raggiunto nelle prime ore di sabato sera un garage sottostante la ricevitoria, avrebbe praticato un foro nel solaio, dal basso verso l’alto, riuscendo ad entrare nel negozio da dove avrebbe sottratto 13mila euro in contanti e un migliaio di “Gratta e Vinci” del valore di circa 10mila euro, per poi darsi alla fuga a bordo di un furgone, uscendo dallo stesso foro verso le ore 5 del mattino dopo otto ore trascorse tra demolizione e furto.

Il personale della Squadra Mobile locale, dopo un pedinamento, ha fermato il furgone ad Ancona Nord, al volante c’era il cittadino polacco, poi arrestato. All’atto della perquisizione nel veicolo i poliziotti hanno rinvenuto la refurtiva insieme ad una pistola a salve.

Su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Ancona, l’uomo è stato collocato presso la Casa Circondariale di Montacuto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente. Sono tutt’ora in corso indagini investigative volte a riscontrare un’eventuale sovrapposizione di responsabilità anche per altri fatti analoghi, commessi nei giorni scorsi ai danni di ricevitorie/tabacchi della città e delle province limitrofe.