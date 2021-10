Porto Recanati, blitz all’hotel House, in arresto un cittadino bengalese

PORTO RECANATI – Interventi all’hotel House per i carabinieri di Porto Recanati, che hanno tratto in arresto un cittadino bengalese, R.A. di 48 anni, colpito da un provvedimento di cattura emesso dalla Corte d’Appello di L’Aquila, poiché resosi responsabile dei reati connessi all’immigrazione clandestina.

Sempre nel palazzone del lungomare, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Macerata un ragazzo italiano di 24 anni, A.M. le sue iniziali, sorpreso a girovagare nel suddetto complesso condominiale nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari in un appartamento situato in un piano diverso.

L’attività, coordinata dai carabinieri di Civitanova Marche (MC), ha visto impegnate anche alcune pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile che, nel corso del controllo alla circolazione stradale delle vie prossime all’hotel House, hanno sequestrato a un fidardense e a un potentino alcuni grammi di marijuana. Ad entrambi, fermati alla guida delle loro autovetture, è stata ritirata la patente di guida ed è scattata la prevista segnalazione alle Prefetture di Ancona e Macerata.