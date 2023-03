Gli interventi, per un importo complessivo di 450mila euro, sono stati completati dalla ditta con quasi un mese di anticipo

Sopralluogo congiunto del vicepresidente della Provincia Luca Buldorini e del consigliere Andrea Mozzoni sul ponte che si trova lungo la Provinciale 53 Murat (che collega Pollenza e Passo di Treia), riaperto al traffico mercoledì sera dopo alcuni interventi di miglioramento.

«Come amministrazione siamo orgogliosi di aver letto che anche il consigliere provinciale di minoranza Franco Capponi sia soddisfatto dell’azione amministrativa che la Provincia sta portando avanti – commenta il vicepresidente Buldorini -. I lavori sul ponte sono stati una delle nostre priorità perché si tratta di uno snodo di collegamento molto importante per il territorio e perché la Provincia si sta impegnando a garantire la massima sicurezza sulle strade di sua competenza».

Gli interventi, per un importo complessivo di 450mila euro, sono stati completati dalla ditta con quasi un mese di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale e hanno previsto la demolizione totale del vecchio impalcato del ponte e dei due marciapiedi; il completo rifacimento dell’impalcato costituito da una soletta in cemento armato dotata di due nuovi marciapiedi larghi 1,50 metri, la posa di nuove barriere guardrail e parapetti in acciaio corten; la stesa del tappeto di usura e il ripristino del calcestruzzo ammalorato dell’arco sottostante.

«Voglio ringraziare la Provincia, nelle persone del presidente Parcaroli e del vicepresidente Buldorini che hanno sempre seguito i lavori – aggiunge il consigliere Mozzoni -, l’ufficio tecnico e la ditta incaricata, ma sopratutto i cittadini e agli esercizi commerciali che, in questi mesi, hanno sopportato un disagio importante per il bene comune».