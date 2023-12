Macerata, i poliziotti del Moto club incontrano i bambini del reparto di Pediatria

MACERATA – Gli agenti del Moto Club della polizia di Macerata incontrano i bambini del reparto di Pediatria dell’ospedale civile. In occasione del Natale ormai alle porte, questa mattina una delegazione del Moto Club della polizia di Macerata insieme ai colleghi della questura, si è recata in ospedale al reparto di Pediatria dove a 10 piccoli pazienti lì ricoverati ha consegnato sacchettini contenenti dolciumi.



Un gesto con cui il questore Luigi Silipo e simbolicamente tutti i poliziotti e le poliziotte della provincia di Macerata hanno voluto far sentire la loro vicinanza ai bambini che quest’anno trascorreranno il Natale in ospedale comunque circondati dall’affetto dei loro genitori e del personale del reparto.

La delegazione del Moto Club della polizia di Macerata accompagnata dal presidente Mauro Grassetti è stata ricevuta dal primario Mauro Pelagalli e dal vice direttore sanitario Giorgia Scaloni che hanno ringraziato il questore e i poliziotti per il gentile gesto e per aver fatto trascorrere del tempo in simpatia ai piccoli pazienti. Prima dei saluti il commissario capo Valter Angelici ha consegnato al primario e al direttore sanitario il calendario 2024 della polizia di Stato.