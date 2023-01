Polizia locale: un anno di attività a Senigallia tra controlli in strada, spiagge e attività commerciali

Festa per la Polizia locale che celebra il patrono con il report di un anno di attività a Senigallia tra controlli in strada, spiagge, attività commerciali e anti covid

SENIGALLIA – Festa per la Polizia Locale che ha celebrato il patrono san Sebastiano. La mattinata si è divisa in tre momenti: prima la messa officiata dal vescovo Franco Manenti in cattedrale; poi l’incontro con la cittadinanza in piazza Roma alla presenza dell’intero Corpo, di molti cittadini e studenti, vigili in pensione e volontari; infine la cerimonia in sala consiliare con il saluto di sindaco e assessori e la relazione delle attività svolte nel 2022 della comandante Barbara Assanti.

Attività che è possibile sintetizzare in alcuni, ma importanti, numeri. Sono stati oltre 21 mila i verbali per violazioni al Codice della Strada (235 quelli per violazioni a leggi e regolamenti extra CdS) con 44 fermi e sequestri; 265 rilievi a seguito di incidenti stradali, di cui la metà circa con feriti e 13 comunicazioni di reato; oltre 880 controlli sulle infrazioni al Cds con o senza strumentazioni (autovelox, targa system, telelaser); 222 controlli sulla conduzione di cani, 62 sulla vendita di alcol e tabacchi ai minori, 55 sulle spiagge, a cui si aggiungono poi tutte le attività sul commercio.

Ci sono stati nel 2022 oltre un migliaio di controlli e sopralluoghi su mercati giornalieri e settimanali in tutte le frazioni di Senigallia; Bed and Breakfast e appartamenti ad uso turistico; spiagge, manifestazioni e fiere da cui sono stati sequestrati oltre 6300 beni tra capi e accessori contraffatti, oggetti venduti senza autorizzazione o rinvenuti abbandonati da abusivi sul litorale.

Altro fronte molto impegnativo per la Polizia locale di Senigallia è la partita che riguarda l’abbandono di rifiuti o la non corretta differenziazione (202 controlli; il rispetto delle norme di polizia rurale (capezzagne, arature ecc.) con 76 controlli e poi tutte le attività di autorizzazione alla pubblicità temporanea, trasporti eccezionali, concessione suolo pubblico, lavori stradali, verifiche della normativa edilizia. Solo i permessi per ztl o zone blu hanno superato soglia 3400 in un anno tra rinnovati e nuovi.

Per quanto riguarda infine i controlli sulla prevenzione della diffusione del covid la Polizia locale senigalliese ha effettuato oltre 25.200 controlli tra green pass, mascherine, assembramenti e attività commerciali o di trasporto pubblico, senza dimenticare tutti i servizi relativi alla viabilità o quelli legati all’alluvione dello scorso settembre. Una presenza costante e quotidiana nel tessuto cittadino, elogiata dal sindaco Olivetti davanti a tutto il Corpo in divisa.