Polizia Locale di Jesi: consegnati gli encomi per la lotta al Covid-19

Il corpo di polizia locale premiato in sala consiglio dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo. «Per l’impegno e il non comune senso del dovere dimostrati durante l’emergenza epidemiologica»

JESI – Toccante cerimonia questa mattina nella sala consiliare del Municipio di Jesi per la consegna degli encomi, firmati dal presidente della giunta regionale Francesco Acquaroli, per il corpo della Polizia locale che si è distinto per le azioni di gestione e contrasto alla pandemia da Covid-19. Una pagina difficile per tutti, ma che ha visto la Polizia locale jesina impegnata non solo a far rispettare le diverse prescrizioni sanitarie e i loro repentini cambiamenti, ma anche a portare conforto alle persone in un momento di totale smarrimento e paura. Il plauso agli uomini e le donne della Polizia locale, coordinati dal dirigente Mauro Torelli e oggi rappresentati dal comandante Cristian Lupidi, è arrivato dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo che ha espresso «un sentimento di gratitudine e orgoglio».

«Tolta l’uniforme avevamo le stesse limitazioni dei cittadini ma quando la indossavamo era mettersi addosso un grande senso di responsabilità verso la collettività», spiega il comandante Lupidi, che ha ringraziato il collega Giovanni Dongiovanni con cui ha condiviso l’onere del comando durante la pandemia e tutte le forze di polizia e di protezione civile per aver portato avanti insieme la battaglia contro il nemico invisibile del Covid.



La motivazione

«Il presente attestato di merito per l’impegno e il non comune senso del dovere dimostrati durante l’emergenza epidemiologica dal Covid-19, anteponendo con onore la salute dell’intera comunità alla propria», la motivazione riportata sugli attestati consegnati dal primo cittadino a tutti gli agenti assieme al relativo nastrino da mettere sull’uniforme.

Standing ovation alla consegna dell’encomio al capitano Filippo Peroni, che durante gli avvicendamenti dei comandanti – Cristian Lupidi in carica dal 2018 al 2021 poi sostituito da Giovanni Dongiovanni insediatosi dal 14 dicembre 2021 all’aprile 2023 e di nuovo il ritorno di Lupidi, da gennaio 2023 – ha garantito l’efficienza, la tempestività di intervento e il coordinamento del Corpo insieme al dirigente Mauro Torelli. Un lavoro di squadra che ha permesso di fronteggiare il nemico invisibile del Covid-19.

La proposta

«La proposta di insignire tutti i comandi di Polizia locale delle Marche di questo encomio è frutto di un lavoro mirato che i comitato tecnico dell’Anvu-Associazione professionale Polizia locale d’Italia sezione Marche ha portato avanti con le istituzioni regionali – sottolinea con un certo orgoglio la commissaria Anna Grasso, in forza al comando di Jesi e presidente Anvu Marche – è emozionante vedere questa mia richiesta accolta e approvata all’unanimità, perché è stato dato risalto al lavoro della polizia locale durante il periodo difficilissimo della pandemia in cui abbiamo rischiato in prima persona pur di essere al servizio del cittadino».