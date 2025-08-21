Elezioni regionali, Ricci: «Sanità nelle Marche deve essere accessibile a tutti»

Il candidato alla presidenza, europarlamentare Pd: «Noi non accetteremo mai un sistema sanitario nel quale si cura solo chi ha i soldi e la carta di credito»

ANCONA – «Non dobbiamo mollare di un millimetro su una concezione che noi abbiamo, ovvero quella del diritto alla salute al quale non rinunceremo mai. Noi non accetteremo mai un sistema sanitario nel quale si cura solo chi ha i soldi e la carta di credito», così oggi Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche.

«La sanità pubblica e accessibile a tutti è un principio che tiene insieme tutte le liste dell’Alleanza del Cambiamento e il programma della nostra coalizione», dichiara Ricci. «Sappiamo che i problemi della sanità non nascono oggi, così come però sappiamo, dati alla mano, che negli ultimi cinque anni le cose sono peggiorate. Non riconoscere ciò non vuol dire essere di destra o di sinistra, significa essere degli irresponsabili».

«Qualche giorno fa i dati ISTAT hanno classificato le Marche come la terza regione in Italia per cittadini che non si curano più», aggiunge Ricci. «Parliamo del 10%, quindi circa 150.000 marchigiani hanno rinunciato alle cure perché non trovano risposte nel pubblico e non hanno i soldi per andare dal privato. In questi cinque anni sono anche aumentate anche le liste d’attesa ed è aumentata la mobilità passiva. Inoltre, nel mese di agosto, si aggiunge il problema che sta vivendo l’emergenza-urgenza, con i pronto soccorso intasati e il personale sanitario costretto a fare turni massacranti».

L’ex sindaco di Pesaro conclude: «Solo a Civitanova si è registrato un aumento del 30%. Tutto questo perché non ci sono più le guardie mediche. Per questo c’è bisogno di chiedere maggiori finanziamenti per la sanità pubblica, così da assumere medici ed infermieri, e di un maggior controllo ed una vera visione della Regione Marche nei confronti del sistema sanitario».