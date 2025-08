PESARO – Lo stato maggiore del Governo nelle Marche: oggi, 4 agosto, ad Ancona incontro alla Mole tra la premier Meloni, Tajani e Salvini. Il candidato alla Regione Matteo Ricci sbotta: «Ancora una volta il Governo regionale e quello nazionale mettono gli interessi di partito prima di quelli dei cittadini. Lo hanno fatto con la data delle elezioni, costringendo i marchigiani ad una campagna elettorale durante l’estate e lo faranno anche lunedì 4 agosto, con un’iniziativa politica dove assieme ad Acquaroli parteciperanno i principali leader della destra (Meloni, Salvini e Tajani), utilizzando così, ancora una volta, in maniera vergognosa, le istituzioni democratiche come sedi di partito, usando i soldi dei marchigiani per camuffare un’iniziativa politica sotto le vesti di un evento istituzionale».

«Facciano iniziative politiche ma senza usare i simboli delle istituzioni democratiche. – afferma Ricci – Chi ha fatto il sindaco lo sa bene, quando si indossa la fascia tricolore o si rappresenta una Regione o un Paese, si rappresentano tutti i marchigiani e tutti gli italiani. Non si mette mai prima la bandiera di partito rispetto al tricolore. Elencheranno numeri vuoti perché la percezione dei cittadini è chiara: la sanità è peggiorata, l’economia è peggiorata e i dazi penalizzeranno un settore in maniera incredibile l’export che è da sempre un settore importantissimo per le Marche. È una ‘Filiera della finzione’ anche perché non diranno la verità nemmeno sulle cifre di cui parleranno, non diranno che ai fondi del PNRR loro hanno votato contro in Europa e che se fosse stato per loro, quei fondi, non sarebbero mai arrivati nelle Marche e in Italia. – conclude – Loro continuino pure a mentire ai marchigiani pensando di ingannarli. Noi continuiamo la nostra campagna popolare tra la gente, in mezzo alla realtà. Per ascoltare e confrontarci di quello che interessa davvero ai marchigiani e cioè di sanità, di lavoro, di sociale, di impresa e di turismo».

Francesco Baldelli, assessore regionale delle Marche risponde a Ricci: «Si lamenta per la presenza del governo nelle Marche? Sia corretto e riconosca finalmente il successo della filiera istituzionale tra giunta regionale e governo nazionale grazie all’attenzione del Presidente Giorgia Meloni e della cinghia di trasmissione dei nostri parlamentari. Dopo qualche giorno di pausa Ricci esce dal guscio e riprende a pigolare come un pulcino. Ma contro la dura realtà dei numeri non c’è pigolio che tenga. Grazie alla filiera del centrodestra, solo sul versante infrastrutture, i cantieri aperti in 5 anni sono stati 1300, con più 7,2 miliardi di euro investiti. Mai nessun altro governo ha fatto così tanto per strade, ferrovie, ciclovie e ospedali delle Marche. La filiera istituzionale funziona, la sintonia tra il Governo a guida Giorgia Meloni e la Giunta Acquaroli è totale, l’invidia del centrosinistra ai massimi storici».