Aumento rette Rsa, Baiocchi: «Fake news di Ricci, ecco la verità»

PESARO – Polemica sulle rette per le residenze per gli anziani, Nicola Baiocchi consigliere Fdi prova a fare chiarezza.

«Il candidato del PD Matteo Ricci ed il suo Entourage non perdono l’occasione di stare in silenzio ma cercano di propinarci l’ennesima notizia falsa. In realtà non c’è nulla di più falso in quello che dice l’ex sindaco di Pesaro, una menzogna stratosferica che altro non dimostra che non hanno argomenti seri e proposte per le Marche.

L’aumento delle rette che si è reso necessario è interamente coperto da fondi stanziati dalla Regione Marche con un recentissimo provvedimento della Giunta Acquaroli che ha destinato oltre 30 milioni di euro. La Regione ha dunque adeguato le rette degli enti gestori, ma ha inoltre coperto l’aumento con fondi propri. Le famiglie quindi non spenderanno un euro in più e, grazie a un fondo europeo, avranno addirittura un contributo».



Baiocchi chiude: «La quota sociale a carico della sanità passa da 37,70 a 40,57 euro per le Residenze protette per anziani non autosufficienti e da 50,63 a 54,48 euro per le Residenze protette per anziani con demenza; la quota a carico dell’utente rimane bloccata per oltre un anno dalla sottoscrizione della nuova convenzione; con la DGR 1233 del 28 luglio 2025 la Regione ha avviato i “Voucher per la residenzialità”, minimo 250 euro per famiglia, che più che compensano eventuali aumenti futuri. È un’operazione che tutela le famiglie e rafforza il welfare territoriale.

Non a caso, tutti i sindacati, a partire da CGIL, CISL e UIL, hanno firmato con soddisfazione l’accordo definendolo storico. Siamo abituati alle fake news di Ricci, ma questo è troppo. Ricci smetta di mentire ai marchigiani soprattutto sulle spalle delle persone più fragili».