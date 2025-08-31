Regionali, Ricci e Salis: «Acquaroli scarica la colpa sui marchigiani»

Sanità al centro del confronto politico nelle Marche. In vista del voto del 28 e 29 settembre, Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza, attacca duramente il governatore uscente Francesco Acquaroli per le sue recenti dichiarazioni sulle liste d’attesa. Ricci, intervenuto ad Ancona, oggi pomeriggio domenica 31 agosto), insieme alla sindaca di Genova Silvia Salis, ha definito “irrispettose” le affermazioni di Acquaroli, che a suo dire avrebbe attribuito l’aumento delle richieste sanitarie alla “troppa voglia dei marchigiani di curarsi”, evitando ogni assunzione di responsabilità sulla gestione del sistema regionale.



Queste le parole di Matteo Ricci durante l’incontro:

«Parlando di sanità, nel confronto di qualche giorno fa, il Presidente uscente, Acquaroli, sulle liste d’attesa ha dato la colpa ai cittadini. È riuscito a dire una cosa che, quando l’ho sentita, pensavo di aver capito male e invece, purtroppo, avevo capito bene. Secondo lui le liste d’attesa non sono aumentate a causa di un sistema sanitario regionale disorganizzato e a causa del fatto che la sanità pubblica sia sotto finanziata, come invece sosteniamo noi. Per lui le liste d’attesa sono aumentate perché i marchigiani chiedono di curarsi troppo. Penso che questa dichiarazione sia veramente irrispettosa nei confronti dei cittadini, come puoi dopo 5 anni di Governo della regione Marche non assumerti nessuna colpa su un sistema sanitario marchigiano sempre più in difficoltà e scaricare le responsabilità sui cittadini?».

«È bene ricordare che questo Paese, attualmente governato dalla destra, è un Paese che esprime moltissimi amministratori locali di centrosinistra, frutto di preparazione, radicamento e crescita nei territori. Le grandissime città d’Italia sono guidate dal centrosinistra, perché la guida progressista è una guida che garantisce non solo i diritti ma anche una tutela dei presidi fondamentali per i cittadini per sentirsi ascoltati. – dichiara Salis – La differenza tra conservatori, reazionari e progressisti sta nell’approccio ai problemi delle persone. Per i progressisti la sanità è al primo posto. – aggiunge – Inoltre non è vero che se una guida regionale è in linea con il Governo allora è una garanzia, anzi spesso è il contrario. Chi sbatte i pugni in un Governo come questo dove non vola una mosca? Chi difende i diritti come quello alla sanità?. – conclude – È un errore pensare che la sanità non sia un diritto. Non è accettabile questa privatizzazione della sanità così come se per una visita prima ci volevano tre mesi e adesso bisogna attendere un anno, non è possibile che la colpa non sia di nessuno. Il bilancio di uno Stato, di una Regione o di una città è il bilancio più politico che esista».





