Consiglio regionale delle Marche tra approvazione di Leggi e slittamenti di discussioni

ANCONA – Approvazione della legge regionale ‘Disposizioni per la qualificazione delle imprese agromeccaniche nella regione Marche’, salta invece la discussione sul Programma regionale triennale dei Lavori. Questa, in estrema sintesi, la seduta odierna (primo luglio) del consiglio regionale delle Marche che ha fatto registrare l’esame di interrogazioni e mozioni, con qualche spunto polemico tra le parti.

La Legge

«Con l’approvazione di questa Legge regionale, di cui sono primo firmatario e relatore di maggioranza, la Regione Marche compie un passo concreto e atteso da tempo per valorizzare il ruolo delle imprese agromeccaniche, fondamentali per il presente e il futuro della nostra agricoltura», le parole di Andrea Putzu, consigliere regionale di FdI e presidente della II Commissione Permanente.

«Con questa nuova normativa ci si pone l’obiettivo di qualificare e valorizzare l’attività delle imprese agromeccaniche attraverso: l’istituzione di un apposito Albo regionale, a iscrizione volontaria; la promozione di servizi agromeccanici sostenibili e ad alto contenuto tecnico; il riconoscimento della funzione strategica di queste imprese nell’ambito delle filiere agricole e agroalimentari. Le imprese agromeccaniche sono un elemento chiave di supporto soprattutto per le piccole aziende agricole, che da sole non sarebbero in grado di affrontare investimenti in tecnologia o lavorazioni specialistiche. Con questa iniziativa Fratelli d’Italia conferma la propria attenzione verso il mondo agricolo marchigiano. Mettiamo nero su bianco un impegno concreto per favorire l’innovazione, la qualità e la competitività del comparto agromeccanico, rafforzando la sinergia tra imprese, territori e istituzioni. Un segnale importante per il settore primario, che non può essere considerato marginale, ma va riconosciuto come centrale per lo sviluppo economico, ambientale e sociale della nostra Regione», ha concluso.

Le opposizioni

«Stamattina il consiglio regionale delle Marche avrebbe dovuto discutere l’approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027. Avrebbe, appunto. Perché nello stupore generale, anche di molti consiglieri regionali di maggioranza, l’assessore Francesco Baldelli, di cui è competenza l’atto, non si è presentato in aula. Abbiamo subito pensato che fossero sopraggiunti motivi seri e urgenti per far slittare la discussione di un provvedimento così importante e atteso dalle nostre comunità e dalle imprese. Invece, passati pochi minuti, dalla pagina Facebook di Baldelli spunta un bel selfie sorridente dell’assessore, scattato mentre si trova alla guida della sua auto in direzione di Roma. Un gesto che racconta di una totale indifferenza per i bisogni delle Marche e, in particolare, per le infrastrutture delle nostra regione. D’altra parte, visto il nulla cosmico da lui realizzato in questi cinque anni, non è certo un caso che Baldelli si sia ampiamente meritato la fama di assessore regionale agli Annunci: i suoi pessimi risultati parlano chiaro, così come le imbarazzanti polemiche con cui cerca di nasconderli», il duro affondo del gruppo assembleare del Partito Democratico, al quale è stato risposto dalla maggioranza che l’assenza dell’assessore Baldelli era dovuta a impegni istituzionali a Roma.