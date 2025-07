Antonio Tajani ad Ancona: Forza Italia «rassicurante» per sanità, lavoro e imprese

ANCONA – Antonio Tajani sbarca ad Ancona e parla di sanità, di lavoro e di imprese. E Forza Italia presenta i suoi candidati per Ancona alle prossime Regionali, cinque nomi resi noti stamattina nella sede anconetana del partito, in corso Garibaldi, e cioè Mirko Bilò e Lindita Elezi, consiglieri regionali uscenti, Tiziano Consoli, sindaco di Maiolati, Manuela Caucci e Marco Battino, assessori di Ancona.

Il vicepremier e ministro degli affari esteri nel capoluogo ha parlato dell’impegno del suo partito nelle Marche e della prossima campagna elettorale, in cui Forza Italia vuole essere la «forza rassicurante». «Ora dobbiamo prepararci per fare bene anche nei prossimi cinque anni – ha detto Tajani –. Non bastano cinque anni per risolvere tutti i problemi di una regione che non è che fosse stata tanto ben amministrata in passato, così come il capoluogo: bisogna lavorare ancora altri cinque anni con grande impegno, con grande determinazione».

Una forza rassicurante, come ha spiegato ancora Tajani: «In questo momento a ogni livello c’è bisogno di donne e uomini che rassicurino i nostri concittadini. Accendere la televisione, con ciò che accade nel mondo, crea grande preoccupazione. E noi, invece, abbiamo bisogno di donne e uomini che possano offrire le loro spalle ai concittadini per dire che noi ci siamo, garantiamo governabilità, siamo persone serie, non facciamo chiacchiere, realizziamo cose concrete. Concretezza e rassicurazione. Di questo c’è bisogno nel nostro Paese».

Il vicepremier e segretario nazionale del suo partito ha poi parlato di sanità, lavoro e imprese, temi che stanno particolarmente a cuore a Forza Italia e che caratterizzeranno la sua estate politica: «La sanità non è solo liste d’attesa, o tutela degli operatori che troppo spesso vengono aggrediti – ha affermato ancora Tajani –. Mancano medici, mancano infermieri, serve una strategia nazionale, non è sufficiente quello che fanno le Regioni. Dobbiamo fare di più. La sanità significa anche non ingolfare gli ospedali, attraverso la medicina di prossimità, con medici e farmacie. Abbiamo già cominciato a far sì che le nostre farmacie possano essere erogatrici di servizi per i cittadini. Così come abbiamo abolito il test di ingresso nella facoltà di medicina perché abbiamo bisogno di più medici e infermieri. Non possiamo bloccare i nostri giovani migliori».

Tajani ha annunciato anche che a settembre il partito lancerà una grande campagna per ridurre la pressione fiscale alle imprese: «Stiamo lottando per abbatterla dal 35% al 33% per creare una base imponibile a 60mila euro per l’Irpef, una battaglia che interesserà anche tante piccole e medie imprese e partite Iva di questa regione. Noi abbiamo il dovere di sostenere il ceto medio che è la colonna vertebrale dell’economia nazionale».

Tajani ha toccato anche il tema del salario, delle idee legate alla detassazione dei premi di produzione e degli straordinari, per arrivare a «un salario ricco, non uno minimo». E ha ricordato anche la battaglia per cercare di aumentare le pensioni minime. In ultimo un’anticipazione, quella che le Marche i primi di settembre ospiteranno a San Benedetto la tre giorni di Azzurra Libertà 2025, festa nazionale di Forza Italia giovani.