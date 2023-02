La Poliarte premia Iginio Straffi, presidente Rainbow e Colorado Film

ANCONA – La Poliarte, nuova creatura dei magico mondo di Iginio Straffi, premia il presidente Rainbow e Colorado Film: la cerimonia si svolgerà mercoledì prossimo 15 febbraio alle 10 alla sala Paolo Vi, vicolo degli Stemmi, a Loreto, nell’ambito della tavola rotonda su «La vocazione all’arte e al design tra sacro e profano». A Iginio Straffi la Poliarte consegnerà lo Stamura Award 2023 con la seguente motivazione: «Per la volontà tenace di promuovere le Marche nel mondo attraverso l’integrazione di realtà vocate alla formazione, alla creatività e alla produzione della bellezza». Interverranno l’arcivescovo di Loreto, Fabio Dal Cin, il sindaco di Loreto, Moreno Pieroni, il dirigente dell’istituto Einstein Nebbia di Loreto, Francesco Lucantoni, il presidente dell’Ordine degli psicologi delle Marche, Katia Marilungo, e il presidente dell’Ordine dei giornalisti delle Marche, Franco Elisei.

Inoltre, interverranno alla tavola rotonda Valentina Andreucci, storica dell’arte e del design, Michele Capuani, architetto e direttore accademico della Poliarte, Cristina Corradini, dirigente Itet di Fermo, Renzo Galassi, imprenditore, Francesco Maria Orsolini, storico e critico d’arte, Giuliana Poli, esperta di decriptazione dell’arte, Matteo Malatini, esperto di web 3.0 e Metaverso, Andrea Santini, artista e scenografo, Giovanna Sapio, storica del design, Luca Serafini, dirigente del liceo artistico Mannucci di Ancona, e Marco Vitangeli, sceneggiatore e regista. A condurre la tavola rotonda ci sarà Giordano Pierlorenzi, presidente e direttore scientifico della Poliarte, per una vita l’anima dell’accademia di Ancona che lo scorso settembre è stata acquisita dal gruppo Rainbow di Iginio Straffi.

Fondata nel 1995, la Rainbow si è affermata negli anni nel panorama dell’intrattenimento mondiale grazie allo straordinario successo della saga Winx Club, celebre in tutto il mondo. In ventisette anni di storia, il gruppo Rainbow ha consolidato la propria posizione di leader nel settore dell’intrattenimento, diventando una delle principali realtà a livello internazionale per la creazione e produzione di prodotti televisivi e cinematografici sia animati che live action, sviluppo di programmi di licensing, progetti editoriali, talent scouting e produzione di merchandising e giocattoli.