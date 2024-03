Domenica si corre la Stracivitanova: ecco come cambia la viabilità

CIVITANOVA – Stracivitanova, tutto pronto per la corsa di domenica. Ecco come cambia la viabilità. Divieto di fermata, dalle ore 5 alle ore 13,30, e divieto di transito per tutti i veicoli, esclusi quelli autorizzati dall’organizzazione, delle Forze dell’Ordine ed in servizio di emergenza, dalle ore 7 alle ore 13 e, comunque fino alla fine della manifestazione, nelle seguenti vie: lungomare Sud, entrambe le corsie, fino all’altezza del Tiro a Volo, via Santorre di Santarosa, ambo i lati delle due corsie, via Ciro Menotti, ambo i lati, nel tratto compreso tra largo Caradonna e via Cavour, viale Matteotti, vialetto Sud di piazza, e il tratto antistante il Comune, piazza don Minzoni, via Regina Elena, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Rossini e via Lauro Rossi, via Rossini, nel tratto compreso tra via Regina Margherita e via Regina Elena, via Regina Margherita, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Verdi e l’intersezione con via Rossini, piazza Verdi, lungomare Nord, via Trento, via Leonardo Da Vinci, ambo lati, via Cavour. Divieto di sosta con rimozione, dalle ore 05,00 alle ore 13,30 in via Trieste, ambo i lati, fino all’intersezione con Vicolo Sforza, via Tito Speri, largo Melvin Jones. Divieto di sosta con rimozione, dalle ore 7 di sabato 9 marzo alle ore 14 di domenica 10 marzo e comunque fino al termine della manifestazione nel parcheggio del Varco sul Mare, adiacente a via Tito Speri, dove sarà allestito il palco. Sono disposte le seguenti deviazioni del traffico: in via Trieste dei veicoli in transito in via Buozzi provenienti da via Cecchetti, in Via Vittorio Emanuele dei veicoli in transito in via Vela, in via Mameli direzione nord-sud dei veicoli in transito su via D’Azeglio, in via Mazzini direzione ovest dei veicoli in transito su viale Viale Veneto. La partenza della gara è alle ore 9.30 al Varco sul Mare.

Non solo corsa. Sabato sarà una giornata di eventi collegati alla Stracivitanova: una serie di appuntamenti gratuiti presso la Palazzina Sud del Lido Cluana. Il titolo è “Tutto un altro sport” e parte alle 16 con la performance street di Spazio Hip Hop – Zona 14. Alle 16.30 lo spazio condotto da Paolo Nanni con “Vite digitali” (Progetto Red Villaggio digitale) e alle ore 18 “Lo sport oltre il traguardo” con Silvia Del Beccaro e le storie di riscatto e di inclusione. Alle 19 spettacolo di Nura Danza e, a seguire, brindisi con l’associazione Lulù e il Paese del Sorriso.