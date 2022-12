FANO – Nuovo importante successo per il comune di Fano. il ministero della cultura ha infatti riconosciuto un finanziamento di 2.174.943,60 euro per il progetto della biblioteca Federiciana. Il traguardo centrato è frutto del lavoro sinergico tra l’amministrazione locale e la Fondazione Montanari che, nel maggio 2021, avevano unito competenze ed energie per donare una nuova vita alla Biblioteca Federiciana. A curare la progettazione del recupero e nuovo ampliamento della storica biblioteca cittadina è stato chiamato l’architetto di fama internazionale Mario Cucinella, fondatore e direttore creativo di MCA – Mario Cucinella Architects.

Il progetto, per la parte di intervento relativa all’edificio storico del XVII secolo, nell’agosto 2022 è stato candidato dal Comune di Fano per i fondi PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) destinati per l’accessibilità di musei, archivi e biblioteche.

Il 21 dicembre 2022 il MIC – Ministero della Cultura ha pubblicato la graduatoria delle proposte ammesse a finanziamento e, nell’ambito della macroarea centro nord, al progetto “Biblioteca Federiciana” avanzato dal Comune di Fano è riconosciuto un finanziamento di 2.174.943,60 euro.

«Lo straordinario progetto della nuova Biblioteca Federiciana firmato da Mario Cucinella proietta Fano e il suo sistema bibliotecario tra le esperienze più avanzate e innovative in Europa – aggiunge l’Assessore alle Biblioteche, Samuele Mascarin – Sono quindi molto felice per questo nuovo, ulteriore riconoscimento alla nostra città di fondi PNRR e voglio ringraziare tutti coloro che, con passione e professionalità, hanno conseguito insieme a noi questo risultato che rende la realizzazione di questo sogno sempre più vicina e concreta».

«Un altro ottimo e lusinghiero risultato per il Comune di Fano, che vede una sua proposta progettuale ancora una volta premiata nell’ambito del PNRR – dichiara il Sindaco, Massimo Seri – Ora, dopo l’approvazione del nuovo piano particolareggiato, avanti con la progettazione esecutiva per garantire alla nostra città la realizzazione di un’opera il cui valore architettonico e urbanistico oltre che culturale collocherà Fano nel panorama internazionale».