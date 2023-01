Piscina Saline, l’episodio del controsoffitto diventa bagarre politica

SENIGALLIA – E’ stata riaperta questa mattina, venerdì 13 gennaio, la piscina comunale alle Saline, temporaneamente chiusa per il cedimento del controsoffitto nello spogliatoio maschile. Si è trattato di un episodio, seppur non molto grave nella sua dinamica e senza feriti, che ha riacceso le polemiche però sulla gestione degli impianti sportivi (ma anche scolastici) di competenza comunale.

Non si tratta infatti dell’unica volta nella storia cittadina. Prima la palestra della scuola secondaria di primo grado Marchetti con il cedimento di tutto il controsoffitto, poi di nuovo la piscina delle Saline con la caduta in acqua di due bocchette per l’aerazione; lunedì 9 gennaio, il nuovo episodio.

In un momento in cui sotto non passava nessuno, ha ceduto lunedì pomeriggio una porzione limitata del controsoffitto all’interno dello spogliatoio maschile, zona docce. Nonostante il gran numero di utenti è andata bene e il personale della società che gestisce l’impianto natatorio per conto del Comune, la Saline SC Senigallia, ha preferito evacuare la piscina informando anche le persone tramite messaggio sui social: “A seguito di un’ improvvisa problematica verificatasi all’interno dell’impianto, la Piscina Saline dalle ore 17.30 odierne (di ieri, Ndr) resterà chiusa al pubblico. La riapertura sarà prontamente comunicata appena sarà ripristinata la sua agibilità”.

Ora la buona notizia della riapertura dell’impianto in via dei Gerani, sempre tramite messaggio sui social: “Si comunica a tutti gli utenti che da venerdì 13 gennaio la piscina riaprirà regolarmente con la normale programmazione oraria. Si ringrazia l’Amministrazione Comunale per il tempestivo intervento di ripristino dell’impianto”.

L’episodio ha, dicevamo, suscitato polemiche: l’opposizione di centrosinistra ha parlato di «Ennesima disavventura di carattere sportivo. Ha ceduto il controsoffitto in uno degli spogliatoi della piscina delle Saline. Come opposizione, stiamo preparando un’interrogazione attraverso la quale chiediamo come sia potuta accadere una cosa del genere. Zero controlli e nessuna manutenzione degli impianti sportivi da parte dell’Amministrazione comunale che, ogni settimana, si fa bella sull’asfalto delle strade ma non tiene conto della sicurezza dei cittadini». I gruppi consiliari di Partito Democratico, Vivi Senigallia, Vola Senigallia e Diritti al Futuro se la prendono con l’assessore allo sport: «Gli impianti sportivi sono allo sbando e l’Assessore Pizzi è completamente assente. Ringraziamo il personale della Saline SC Senigallia, società che ha in gestione la piscina, per aver gestito al meglio la delicata situazione e speriamo che cose del genere non accadano più».

«L’opposizione deve informarsi prima di parlare» è la replica di Riccardo Pizzi (La CIvica): «Avevamo avuto una segnalazione il 30 dicembre dalla società concessionaria ma riguardava l’impiantistica. Segnalazione che è stata girata, compatibilmente con i tempi di festività, alla Cpl Concordia. Nel frattempo noi abbiamo chiesto alla Saline SC Senigallia informazioni sulla gestione termica e sulla ventilazione dell’impianto, quindi possiamo rispondere che noi ci prendiamo cura dei nostri impianti sportivi, tant’è vero che sono stati subito allertati i tecnici ed è stata riaperta il prima possibile».