Pioggia intensa e mareggiate: ennesima allerta a Senigallia e sulla costa

SENIGALLIA – Non si attenua l’ondata di maltempo che si sta abbattendo sulle Marche, in particolare sulla zona costiera e sul senigalliese. Dopo le giornate di venerdì 20 e sabato 21 in cui le abbondanti precipitazioni e il forte vento, che ha spazzato il litorale, hanno determinato disagi e difficoltà, anche la seconda parte di oggi, domenica 22, e la mattina di domani, lunedì 23, rischia di fare altrettanto.

Particolari criticità ancora non se ne sono registrate per fortuna: il livello dei fiumi Misa, Nevola e Cesano sono poco più alti che nella norma, e il reticolo idrografico minore non presenta problemi. In nessun comune delle tre valli sono stati segnalati disagi se non rallentamenti alla circolazione stradale per precauzione data la pioggia copiosa.

Nella zona montana di Arcevia l’intensa nevicata della mattina di oggi ha causato pochi problemi agli automobilisti costretti solo a ridurre la velocità e a manovre più prudenti. Mezzi spazzaneve in azione per pulire le strade ed evitare incidenti.

Montemarciano, mareggiata (Foto di Bruno Giangiacomi da Facebook)

La costa adriatica deve fare invece i conti con le mareggiate che hanno invaso la spiaggia di Senigallia e Montemarciano, soprattutto nei tratti soggetti a forte erosione e già pertanto in stato critico. Particolari problemi a Marina di Montemarciano dove l’acqua del mare è arrivata a lambire le case dall’altro lato del lungomare e i locali commerciali sull’arenile.

Lo stesso problema si ripresenterà con tutta probabilità nella nottata e mattinata di domani: la Protezione Civile Regionale ha emesso un nuovo bollettino di allertamento per criticità idrogeologica e idraulica valido dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 14.00 di domani lunedì 23 gennaio 2023. La persistenza di una struttura depressionaria sul bacino del Mediterraneo continuerà a determinare condizioni di instabilità, a tratti intensa, anche sulle Marche. Il territorio del Comune di Senigallia e di quelli costieri limitrofi sarà interessato da cielo molto nuvoloso con precipitazioni anche a carattere di rovescio. I venti saranno con raffiche fino a burrasca, mare molto mosso o agitato, con possibili mareggiate lungo l’intero litorale.