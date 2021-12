Pioggia e fango, scuolabus finisce in un fosso pieno d’acqua

POLVERIGI – La pioggia abbondante manda fuori strada uno scuolabus che finisce su un fosso pieno d’acqua. Paura questa mattina lungo la strada comunale che collega Polverigi con Agugliano. Poco prima delle 8 un pulmino che serve le scuole dei due comuni, gestito dalla Conerobus, ha perso il controllo in via Sant’Egidio a causa della sede stradale allagata dove c’era fango e acqua. Il mezzo, che ancora viaggiava vuoto perché non aveva ancora caricato nessun studente, si è immerso nel fosso a lato della carreggiata, colmo d’acqua. L’autista è riuscito a mettersi in salvo e allertare i soccorsi. Sul posto è arrivata la polizia dell’Unione dei comuni che ha chiuso la strada perche pericolosa. La giornata di oggi dava una allerta meteo arancione per alcune zone delle Marche.